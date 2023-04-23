بعد الكوري.. تعرّفي الى روتين العناية بالبشرة الياباني

يُعرف روتين العناية بالبشرة الياباني بتركيزه على المنتجات اللطيفة والمغذية التي تعمل معًا للحصول على بشرة متألقة وصحية. إليك روتين ياباني للعناية بالبشرة من 10 خطوات يمكنك اتباعها:

الخطوة 1: تنظيف مزدوج

قومي بإزالة المكياج والشوائب ذات الأساس الزيتي باستخدام منظف زيتي، يليه منظف رغوي لطيف لإزالة الشوائب ذات الأساس المائي.

الخطوة 2: التقشير

استخدمي مقشرًا لطيفًا لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحسين الملمس وتفتيح البشرة. يمكن القيام بهذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع.

الخطوة 3: التونر

ضعي التونر لموازنة مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة وحضريها للخطوات التالية في الروتين.

الخطوة 4: الإيسانس

ضعي الإيسانس المرطب لتوفير دفعة من الرطوبة للبشرة وتحسين ملمسها.

الخطوة 5: السيروم

ضعي سيروم يستهدف مشاكل معينة في البشرة، مثل الخطوط الدقيقة أو البقع الداكنة أو تفاوت لون البشرة.

الخطوة 6: القناع الورقي

ضعي قناعًا ورقيًا لمدّ البشرة بجرعة مركزة من الترطيب والمواد المغذية.

الخطوة 7: كريم العين

ضعي كريمًا مغذيًا للعين لترطيب وشد الجلد الرقيق حول العينين.

الخطوة 8: كريم الترطيب

ضعي مرطبًا خفيفًا لتحافظي على الرطوبة والمغذيات في جميع الخطوات السابقة.

الخطوة 9: واقي من الشمس

ضعي واقيًا من الشمس واسع الطيف بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ومنع الشيخوخة المبكرة.

الخطوة 10: كريم الليل

ضعي كريم ليلي لتغذية وإصلاح البشرة أثناء النوم. يمكن أن يكون الكريم الليلي أكثر سمكًا وترطيبًا من المرطب النهاري.