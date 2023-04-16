كيف تحصلين على صورة الجسم المثالي الذي تحلمين به؟

هل بدأت بحمية غذائية جديدة أو قمت بالاشتراك في ناد رياضي، وبدأت تتخيلين شكل جسمك الجديد الذي سوف تحصلين عليه خلال عدة أشهر، أو في أفضل الأحوال، خلال عدة أسابيع؟

وهل يذهب بك الخيال لتتصوري نفسك بمعدة مشدودة وصلبة كالحجر، وسيقان طويلة مشدودة خالية من “السليولايت”؟

بداية، عندما يتحدث المدرب الرياضي مع الأفراد، يحرص أولا على معرفة أهدافهم بالتحديد، وثانيا معرفة كم لديهم من الدافعية، وكم هي طاقتهم، فعادة ما تكون كلّ الأجسام المثالية التي يسعى الناس إلى الحصول عليها، والصور المثالية للأجسام التي يريدون استبدال أجسامهم بها أمورا غير منطقية.

غير أن بنية كلّ شخص تختلف عن الآخر؛ فكلّ إنسان يمتلك خصائص جينية وبنية جسمية معينة ومعدلات أيض متراوحة، وكلّ هؤلاء الناس يريدون امتلاك المواصفات المثالية ذاتها ويسألون المدرب السؤال نفسه “كم أحتاج من الوقت للوصول إلى الجسم المثالي”؟.

لكن الممثلين وعارضي الأزياء لا يشكلون الصورة المثالية للجسم المثالي، ففي أغلب الأحوال تكون هذه الصور مشغولة على الفوتوشوب لتبدو بالشكل الذي تظهر عليه، وإذا كانت حقيقية فعليك أن تتذكري أن هذا هو عملهم، وهم يتقاضون الأموال لكي يظهروا بهذا الشكل، كما أنهم يحصلون على فريق كامل من المدربين الرياضيين والطباخين ليمكّنوهم من الظهور بالمظهر الذي نراه.

وهناك مجموعة من الصور المثالية للأجسام التي عادة ما تتكرر عن الناس، وتذكّري أن هذه النصائح هي عامة ولا تشمل معدل الأيض؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى اختبار خاص.

النظام الرياضي المطلوب، النظام الغذائي المطلوب، المواصفات العضلية والجسمية للجسم الذي تريدين الحصول عليه، الصورة المثالية للجسم الذي تريدين الحصول عليه.

– مارسي التمارين التي تحرّك عضلة القلب وتجعلك تتعرقين مثل الركض ثلاث مرات أسبوعيا بمعدل نصف ساعة في كلّ مرة.

– مارسي التمارين القوية التي تقوّي عضلات الجسم مرتين أسبوعيا بمعدل 20 إلى 30 دقيقة في كلّ مرة.

– تناولي غذاء متنوّعا يشتمل على كاربوهيدرات بنسبة 40 إلى 60 بالمائة، وبروتين بنسبة 20 إلى 30 بالمائة، ودهون صحية بنسبة 20 بالمائة.

– احرصي أن تكون نسبة الطعام الصحي في حياتك من مجمل ما تتناولينه 80% والطعام غير الصحي مثل الحلويات فقط 20% من مجمل طعامك.

Endomorph” شكل الاجاصة الذي يحتوي عضلات غير بارزة بشكل لافت في الردفين من الجسم ودهونا معقولة في الجزء السفلي، مثل جسم النجمة جينيفر لوبيز.

صورة امرأة ممتلئة الجسم بتعرجات أنثوية في جسمها “مثل النساء اللواتي يظهرن في الإعلانات

مارسي تمارين القلب ثلاث مرات أسبوعيا بمعدل 30 دقيقة كل مرة.

مارسي التمارين القوية ثلاث مرات أسبوعيا بمعدل 30 دقيقة في كل مرة.

– يجب أن لا يزيد معدل الكربوهيدرات في نظام غذائك عن 40%، وتناولي البروتين بنسبة 30% وتناولي الدهون الصحية، مثل الافوكادو.

– معدل الطعام الصحي يجب أن يكون بنسبة 80% ليس أكثر.

– راقبي الكالوريات في طعامك ولا تسمحي لنفسك بتخطي الحدود.

“Ectomorph” مواصفات هذا الجسم هو الذي يتساوى فيه عرض الكتفين مع عرض الردفين أو الحوض، بحيث لا يزيد عرض الحوض عن عرض الكتفين، ويمتلكون معدة مسطحة تقريبا، مثل جسم كرستينا أغيليرا.

-مارسي تمارين القلب ثلاث أو أربع مرات أسبوعيا بمعدل 30 دقيقة في كلّ مرة.

– مارسي تمارين القوة 4 أو 5 مرات أسبوعيا بمعدل 30 إلى 40 دقيقة في كل مرة.

– يجب أن تكون نسبة ما تتناولينه من الطعام الصحي نسبته 90% .

– “Mesomorph” جسم قليل الدهون إلى جسم رياضي معتدل العضلات، ويكون الكتفان عادة أعرض من الحوض، مثل جسم المغنية مادونا. جسم رياضي

مارسي تمارين القلب 6 مرات أسبوعيا بمعدل 30 دقيقة كلّ مرة.

– مارسي تمارين القوة 6 إلى 7 مرات أسبوعيا بمعدل 40 إلى 50 دقيقة كلّ مرة.

-نسبة الكاربوهيدرات في الطعام يجب أن تكون 40% ونسبة البروتين 50% والباقي طعام عادي.

– يجب أن تكون نسبة الطعام الصحي 100%.

للراغبات الحصول على هذا الجسم يجب أن يركزن على الرياضات القوية والعنيفة ويراقبن تناولهن للدهون والكالوريات، مثل Miss Fitness USA جسم رياضي بعضلات قوية بارزة مثل رياضيات كمال الأجسام.

مارسي تمارين القلب من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا بمعدل 30 دقيقة كلّ مرة، ومارسي تمارين القوة مرتين أسبوعيا بمعدل 20 دقيقة كلّ مرة. يجب أن تحرصي على اتباع نظام غذائي صارم جدا للحصول على هذا الجسم؛ لأن الطعام أهم من الرياضة للحصول عليه، يجب أن تكون نسبة الطعام الصحي 90%، وأن يكون الباقي دهونا صحية فقط ولا يوجد مكان للحلويات في هذه الخطة.

Ectomorph”” جسم طويل نحيف ذو معدل أيض مرتفع، إن مراقبة ما تتناوليه من الطعام أهم من ممارسة الرياضة للحصول على هذا الجسم.