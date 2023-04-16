5 طرق للحصول على شعر لامع وأكثر جاذبية!

إذا كنت تلاحظين أن شعرك قد أصبح باهتا وخاليا من اللمعان، فيبدو أنه بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام. تكمن حيوية ونضارة الشعر في مقدار اللمعان الذي يتمتع به، لذا احرصي على الحفاظ عليه باتباع النصائح التالية. إليك فيما يلي خمس طرق تساعدك في الحصول على شعر لامع وأكثر جاذبية.

زيت جوز الهند

لا تقتصر فوائد زيت جوز الهند على تغذية فروة الرأس، ولكنه يحتوي على عديد من المرطبات الطبيعية التي تساعد على ترميم خصلات الشعر واستعادة لمعانها من جديد.

للاستخدام: دلكي شعرك من الجذور حتى الأطراف بقليل من زيت جوز الهند الدافئ. غطي شعرك بغطاء الاستحمام لمدة ٣٠ دقيقة ثم اغسليه كالمعتاد.

الماء البارد

هل تعلمين أن الماء البارد يعمل على غلق الطبقات الخارجية من الشعر ما يساعده على عكس الضوء بشكل أكبر مما يعطي الشعر مظهرا لامعا ورائعا. بعد الانتهاء من الاستحمام بالماء الدافئ، فومي بشطف شعرك مرة أخيرة بالماء البارد لتعمل على غلق مسام الشعر.

استخدمي فرشاة طبيعية للشعر

احرصي على استخدام فرشاة طبية أو بشعيرات طبيعية في تسريح الشعر، فإنها تكون ناعمة وأكثر رقة على الشعر كما أنها تساعد على توزيع زيوت الشعر من الجذور حتى الأطراف مما يحفاظ على لمعان الشعر. مشطي بها شعرك مرة واحدة يوميا.

أعدي ماسك عميق للشعر

من الطرق المفيدة للتغلب على مظهر الشعر الباهت وجعله أكثر لمعانا، إعداد ماسكات عميقة للشعر مرة أسبوعيا. سواء كنت ستختارين قناعا طبيعيا أو تابع لإحدى الماركات المعروفة، فاحرصي على تدليك الشعر به بعد الاستحمام واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك.

تخلصي من العادات السيئة

التوتر والقلق والتدخين وقلة شرب الماء وعدم اتباع نظام غذائي سليم من الأمور المدمرة لصحة الشعر. لذا احرصي على التخلص من هذه العادات غير الصحية واتباع روتين يومي يقوم على ممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي. احرصي أيضا على تناول ما لا يقل عن ٨ أكواب من المياه يوميا، فإنها ستحفظ المرطبات في الجسم ومن ثم الحفاظ على شعرك رطبا ولامعا.