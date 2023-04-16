4 مكونات سامة تجدونها في مستحضرات التجميل

تشير الدراسات إلى وجود مجموعة من المكونات السامة في مستحضرات العناية التجميلية التي نستعملها يومياً، لذلك يوصى بمراجعة قائمة مكونات المستحضرات المستعملة بدقة والابتعاد عن تلك التي تحتوي على المواد المصنفة سامة من جانب الخبراء في هذا المجال.

تطبق مستحضرات العناية والماكياج عادة على سطح البشرة، لكن يمكن لمكوناتها أن تنفذ عبر المسام إلى داخل الجسم. وهذا يعني أن المكونات السامة التي تدخل في تركيبة المستحضرات التجميلية ممكن أن تسبب مشاكل صحية قد يكون بعضها خطيراً.

فبعض عوامل التثبيت الشائع استعمالها في مجال العناية التجميلية تستعمل أيضاً في مبيدات الحشرات وسوائل التنظيف الصناعية، وهي قادرة على أن تتسبب بالإصابة بالسرطان، والتشوهات الخلقيّة، والعقم، وتحسس البشرة، والإكزيما.

وتندرج هذه المواد ضمن أخطر المكونات السامة التي تجدونها ضمن مستحضرات العناية التجميلية:

– الفتالات

هي من المواد المسببة لاضطرابات في الغدد الصماء، تتواجد في لائحة مكونات العديد من مزيلات التعرق، العطور الاصطناعية، وطلاء الأظافر. تربط الدراسات بين الفتالات والبلوغ المبكر لدى الفتيات، والإصابة بسرطان الثدي، كما كشفت بعض الدراسات عن وجود نسب مرتفعة من الفتالات لدى بعض من يعاني من داء السكري فيما تؤكد دراسات أخرى عن وجود رابط بين الفتالات والسمنة لدى الأطفال.

– البارابين

هي مواد حافظة ذات مفعول مضاد للميكروبات والفطريات، تشير التقديرات إلى وجودها في نسبة تتراوح بين 70 و90% من المستحضرات التجميلية. هي من المكونات المحمية بالسرية التجارية، وبالتالي فإن المصنعين غير ملزمين بإدراجها في قائمة منتجاتهم. يتوفر البارابين في العديد من ماركات الكريمات المُرطبة، والحليب المرطب للجسم، والشامبو، وجل الاستحمام.

– أكسيد الإثيلين

تم تصنيف هذه المادة على أنها مسرطنة من قبل البرنامج الوطني لعلم السموم في الولايات المتحدة، تجدونها في أنواع الشامبو، والعطور، ومزيلات الرائحة، والكريمات المرطبة. وقد كشفت بعض الدراسات عن وجود علاقة مباشرة بين أكسيد الإثيلين والإصابة بسرطان الثدي.

– الرصاص

التأثير السام للرصاص معروف منذ سنوات طويلة، ويطال تأثيره السلبي في هذا المجال الخصوبة عند الرجال كما أنه يتسبب بصعوبات في النطق والسلوك. وعلى الرغم من ذلك ينتشر استعماله في العديد من تركيبات المستحضرات التجميلية ككريمات الحماية من الشمس، أحمر الشفاه، كريم الأساس، طلاء الأظافر، ومعجون الأسنان ذات المفعول المبيض.