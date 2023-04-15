أبريل 15, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

نوال الزغبي ترد بقوة على اتهامها بشرب الكحول في رمضان (صورة)

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فى :شؤون المرأة
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نوال الزغبي ترد بقوة على اتهامها بشرب الكحول في رمضان (صورة)

ردت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها على موقع تويتر، على اتهامها باحتساء مشروب كحولي خلال شهر رمضان، أثناء غنائها في إحدى الحفلات، أخيرا، مبدية استغرابها من توجيه مثل هذه التهمة لها.
وفي التفاصيل، نشر حساب على مقطع تويتر، صورة من مقطع فيديو تظهر فيه الزغبي وهي تغني أثناء جلوسها على طاولة مليئة بالمشروبات والمأكولات، مدعياً أنها تشرب الكحول.

وقالت في تعليقه على الصورة “بكل وقاحة تتناول المشروبات الكحولية في الشهر الفضيل. اوك اشربي بس مو تنشري فيديوهات أنك عم تشربي احترمي الناس الصائمين”.

نوال لم تتأخر في الرد على ذلك المنشور الذي أثار غضب متابعيها، باعتباره يتعدى على حياتها الشخصية، وقالت: “أول شي هيدا الكاس مش لإلي للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة! ومين قلو إنو كحول! شو هالعالم هيدي”. وحظي رد نوال الزغبي على تلك التغريدة بتفاعل كبير.

ويذكر ان المغنية اللبنانية، قد أعلنت عبر حسابها في تويتر، أنها ستبدأ اعتباراً من يوم غد الأحد تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

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