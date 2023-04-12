كيم كارداشيان تنضم إلى مسلسل رعب!

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردلشيان أنها ستنضم إلى فريق عمل مسلسل American Horror Story في موسمه الـ 12. وقد شاركت الأخبار المفاجئة على حسابها في “إنستغرام”، عبر مقطع دعائي للمسلسل.

المقطع المتداول لم يُصوِّر كيم، 42 عاماً، ولكن كان يحتوي على موسيقى مخيفة بالكلمات: ‘AHS12. إيما روبرتس وكيم كارداشيان. Delicate. AHS 12 هذا الصيف”. أظهر المقطع تلميحاً لشخصية نسائية في الخلفية ولكن من غير المعروف من ستقوم بأداء هذه الشخصية؛ كيم أم إيما.

ولم تكشف النجمة عن صفتها أو ما إذا كانت تلعب دورها، لكن The Hollywood Reporter كشفت التفاصيل بعد وقت قصير من مشاركة النجمة الإعلان، حيث كشف أن الموسم الثاني عشر سيُطلق عليه اسم Delicate، وسيعتمد على رواية دانييل فالنتاين القادمة التي تحمل عنوان Delicate Condition، التي تدور حول امرأة مقتنعة بأن شخصاً شريراً يتأكد من عدم حدوث حملها. أيضاً ذكر المنفذ أن هالي فايفر هي من تكتب الموسم.

وفي تصريح لـ The Hollywood Reporter، قال رايان مورفي، أحد مؤسسي AHS: “كيم هي من بين أكبر وألمع نجوم التلفزيون في العالم ويسعدنا أن نرحب بها في عائلة AHS”. مضيفاً: ‘إيما وأنا متحمسان للتعاون مع هذه القوة الحقيقية في الثقافة. كتبت هالي فايفر دوراً ممتعاً وأنيقاً ومرعباً في نهاية المطاف خصوصا بالنسبة لكيم، وهذا الموسم طموح ولا يشبه أي شيء قمنا به على الإطلاق”.