لشعر صحي وكثيف.. اتبعي هذه النصائح!

يحدث تساقط الشعر بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك: آلات تصفيف الشعر، والعلاجات الكيميائية، وروتين سوء العناية بالشعر، ليس ذلك فحسب، بل العوامل الخارجية، مثل: التلوث، والأشعة فوق البنفسجية، والمياه غير المُفلترة تسلب أيضاً روح شعركِ، لكن لا داعي للقلق، فهناك طريق لإصلاح مشكلتكِ، والحصول على شعر أكثر سمكاً وامتلاءً.

نصائح للحصول على شعر صحي وكثيف:

1. الشامبو المناسب:

الشامبو المناسب ينظف فروة رأسكِ دون إيذاء جذور شعركِ، كما أنه يحمي الزيت الطبيعي الأساسي الذي تنتجه فروة رأسكِ، إنه في الواقع ينظف الأوساخ والبكتيريا والحطام من فروة رأسكِ، ما يؤثر سلباً على نمو شعركِ، ويجب أن يكون المنظف اليومي اللطيف خالياً من البارابين والكبريتات بشكل مثالي.

. لا تفوتي البلسم:

يجب دائماً النظر إلى تكييف شعركِ على أنه جانب أساسي من نظام العناية بشعركِ، ما عليكِ سوى محاولة فهم احتياجات شعركِ، ثم اختيار المنتج المناسب.

البلسم المقترن بالعسل من أفضل المكيفات التي تساعد شعركِ على الترطيب والتغذية معاً، كما أنه يحافظ على الشعر من التساقط الشديد.

3 . صحة فروة الرأس:

لا تتغاضي أبداً عن صحة فروة رأسكِ، ففروة الرأس الدهنية والجافة سببان محتملان لتساقط الشعر والمشاكل الأخرى، ثقي في التدليك الجيد لفروة الرأس، للحصول على فروة رأس صحية، حيث يحفز التدليك الجيد فروة الرأس، ويزيد الدورة الدموية، ما يعزز نمو الشعر بشكل أقوى، دلكي بزيت جوز الهند أو اللوز مرتين في الأسبوع.

4. نظام غذائي متوازن:

عندما يتعلق الأمر بتساقط الشعر، لا يمكن لأي علاج أن ينافس قوة نظام غذائي متوازن، ولا يمكن للطرق الخارجية علاج أوجه القصور الغذائية؛ لذلك يجب أن يكون النظام الغذائي المغذي هو النهج الأول، ويمكن أن يساعدكِ البيض والتوت والسبانخ والأسماك الدهنية والمكسرات والبطاطا الحلوة وفول الصويا واللحوم، وغيرها من الأطعمة على تلبية متطلبات المغذيات اليومية، بما في ذلك فيتامينات: (A، وC، وD، وE)، والزنك وفيتامين (B) والحديد والبيوتين والبروتين والأحماض الدهنية الحيوية، لذا تعاملي مع شعركِ بمنظومة داخلية بالتوازي مع الخارجية.

. قص الشعر كل ستة أشهر:

يعد قص شعركِ بشكل متكرر إحدى أسهل التقنيات وأكثرها كفاءة لجعل شعرك ينمو بشكل أسرع، ويزيل تقليم الشعر الطرق المسدودة لشعركِ، ويمنعه من النمو، لذلك من الأهمية بمكان التخلص منها.

إذا كنتِ تتساءلين: متى يجب أن أذهب للتقليم؟.. دعينا نخبركِ بأن ذلك يعتمد على نسيج شعرك، ويمكن أن يستمر الشعر السميك والطويل لفترة أطول، في حين أن الشعر الرقيق قد يتطلب تقليمات أكثر تواتراً.