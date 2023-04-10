بالفيديو.. عروس تطلق النار احتفالا بزفافها وتهرب

تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالا بيوم زفافها.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony pic.twitter.com/bESwsxNpVW — The New Indian (@TheNewIndian_in) April 9, 2023

وقالت الشرطة المحلية إنها سجلت قضية ضد المرأة المفقودة منذ الحادث.

يعد إطلاق النار الاحتفالي أثناء حفلات الزفاف أمرا شائعا في بعض ولايات شمال الهند وغالبا ما يتسبب في وقوع إصابات وحتى وفيات عرضية.

وفقا للقانون الهندي، فإن أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، ويعرض الآخرين للخطر، يمكن أن يواجه عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”، فإن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله أحد الأقارب، الذي نشره أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة للصحيفة إن المرأة “هاربة” لأنها تخشى الاعتقال.