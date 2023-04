بالفيديو.. عروس تطلق النار احتفالا بزفافها وتهرب

تبحث الشرطة في ولاية أوتار براديش شمال الهند عن امرأة أطلقت عدة رصاصات من مسدس احتفالا بيوم زفافها.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق أربع طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها.

VIRAL VIDEO: In Uttar Pradesh's Hathras, bride fires 4 rounds of shots in the air during her wedding ceremony pic.twitter.com/bESwsxNpVW

— The New Indian (@TheNewIndian_in) April 9, 2023