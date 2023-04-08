أعراض الحمل خارج الرحم كيف تكتشفينها؟

في الحمل الطبيعي، تنغرس البويضة الملقحة في الرحم حيث يتطور الجنين. لكن في الحمل خارج الرحم، تُغرس البويضة في مكان آخر غير الرحم -غالباً في قناتي فالوب.

هذا هو السبب في أن حالات الحمل خارج الرحم تُسمى «الحمل البوقي». كما يمكن أن تنغرس البويضة أيضاً في المبيض أو البطن أو عنق الرحم. الأطباء والاختصاصيون يشرحون لك أهم أسباب وأعراض الحمل خارج الرحم.

إن الحمل خارج الرحم يمكن أن يتسبب في نزيف حاد، ويعرض حياة الأم للخطر؛ حيث لا يتطور الجنين، ولا يؤدي إلى ولادة حية.

علامات وأعراض الحمل خارج الرحم

قد يكون من الصعب تشخيص الحمل خارج الرحم؛ لأن الأعراض غالباً ما تشبه أعراض الحمل المبكر الطبيعي؛ حيث يمكن أن تشمل تأخر الدورة الشهرية، وآلام الثديين أو الغثيان، أو القيء، أو التعب، أو التبول المتكرر «التبول».

لكن غالباً ما تكون العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم هي الألم الشديد أو النزيف، وهذا الألم يتوضع في الحوض أو البطن أو حتى الكتف أو الرقبة، وذلك بسبب «تراك الدم» الذي يؤدي إلى تهيج أعصاب معينة، ويمكن أن يتراوح الألم بين خفيف إلى حاد. يمكن الشعور به في جانب واحد فقط من الحوض أو في كل مكان.

أعراض الحمل خارج الرحم

أعراض أكيدة الحمل خارج الرحم

– التبقع أي نزول الدم بغزارة.

– الدوخة أو الإغماء «بسبب فقدان الدم».

– انخفاض ضغط الدم «بسبب فقدان الدم أيضاً».

– آلام أسفل الظهر.

ما الذي يسبب الحمل خارج الرحم؟

يحدث الحمل خارج الرحم عادةً بسبب عدم قدرة البويضة المخصبة على التحرك بسرعة عبر قناة فالوب إلى الرحم. يمكن أن يتم حظر الأنبوب من عدوى أو التهاب. يمكن أن يتم حظر الأنبوب من:

مرض التهاب الحوض «PID».

الانتباذ البطاني الرحمي، عندما تنغرس خلايا من بطانة الرحم وتنمو في مكان آخر من الجسم.

وجود نسيج ندبي من جراحات سابقة في البطن أو فالوب.

عيوب خلقية غيرت شكل الأنبوب، وهو أمر نادر.

يمكن أن تؤثر بعض طرق تحديد النسل أيضاً في خطر تعرض المرأة للحمل خارج الرحم. قد تكون النساء اللاتي يحملن في أثناء استخدام اللولب «IUD» أكثر عرضة للحمل خارج الرحم.

يزيد التدخين أيضاً من خطر حدوث الحمل خارج الرحم.

كيف يتم تشخيص الحمل خارج الرحم؟

إذا كانت المرأة تعاني من حمل خارج الرحم، يتم تشخيصها كالآتي:

1- إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لمعرفة مكان نمو الجنين. في كثير من الأحيان، تكون حالات الحمل صغيرة جداً بحيث لا تمكن رؤيتها بالموجات فوق الصوتية حتى أكثر من 5 أو 6 أسابيع بعد آخر دورة شهرية للمرأة.

2- إذا لم تتمكن الموجات فوق الصوتية الخارجية من إظهار الحمل؛ فقد يقوم الطبيب بإجراء الاختبار بجهاز يشبه العصا في المهبل.

3- قد تحتاج المرأة إلى إجراء اختبار كل بضعة أيام إذا لم تتمكن الاختبارات الأولى من تأكيد أو استبعاد الحمل خارج الرحم.

كيف يتم علاج الحمل خارج الرحم؟

تعتمد طريقة علاج الأطباء للحمل خارج الرحم على أشياء مثل حجم وموقع الحمل. وفي بعض الأحيان يمكنهم علاج الحمل المنتبذ المبكر بحقن توقف نمو الجنين، وعادة ما يمتص جسد المرأة الأنسجة. وقد يحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الحمل غير الطبيعي.

مهما كان العلاج الذي تحصل عليه؛ لا بد من رؤية الطبيب بانتظام للتأكد من عودة مستويات هرمون الحمل إلى الصفر. وقد يستغرق هذا عدة أسابيع؛ حتى يتم امتصاص الأنسجة، وإلا؛ فستحتاج المرأة إلى مزيد من الحقن أو الجراحة.

ماذا عن الحمل في المستقبل؟

يمكن لمعظم النساء اللائي تعرضن لحمل خارج الرحم أن يعشن حملاً طبيعياً في المستقبل، لكن حدوث حمل خارج الرحم يزيد من خطر إصابة المرأة بحمل آخر.

متى يجب عليَّ الاتصال بالطبيب؟

إذا كنتِ تعتقدين أنك معرضة لخطر الحمل خارج الرحم؛ فاستشيري طبيبك للتحدث عن الخيارات المتاحة أمامك قبل أن تصبحي حاملاً. إذا كنت حاملاً ولديك أي مخاوف بشأن الحمل خارج الرحم؛ فتحدثي إلى طبيبك -من المهم العثور عليه مبكراً. قد يرغب طبيبك في فحص مستويات الهرمونات أو تحديد موعد مبكر للموجات فوق الصوتية؛ للتأكد من أن حملك يتطور بشكل طبيعي.