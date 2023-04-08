منقوع إكليل الجبل للشعر وفوائده العلاجية التي لا تقدر بثمن

حان الوقت لاستعادة صحة شعرك وبريقه، باستخدام أفضل الخلطات الطبيعية الفعالة في مد الشعر بالعناصر الضرورية لتحسين صحته، وحمايته من الأضرار التي تلحق الضرر به وتسلبه حيويته.

ويعتبر إكليل الجبل من أهم هذه المكونات للعناية بالشعر؛ لما يحتويه من عناصر مفيدة تنشط نمو بصيلات شعر جديدة وصحية.

خصائص إكليل الجبل الجمالية لا تضاهى

يُعتبر منقوع إكليل الجبل للشعر، لطيفاً وفعالاً على جميع أنواع الشعر، وقد اكتسب شعبية واسعة في علاج مشكلات الشعر، نظراً لغناه بمضادات الأكسدة، واحتوائه على مكون رئيسي في علاج تساقط الشعر وهو المينوكسيديل. هذا بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل إلى بصيلات الشعر، وبالتالي تعزيز نموه. إلى ذلك، ثمّة فوائد جمالية يقدمها إكليل الجبل، لا سيما في تبييض البشرة، قد يهمك الاطلاع عليها.

فوائد علاجية بالجملة للشعر

ينشط فروة الرأس:

يحتوي منقوع إكليل الجبل، على حمض أورسوليك الذي يساعد بدوره على زيادة الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على توصيل العناصر الغذائية الضرورية للشعر، وبالتالي منع تساقط الشعر وإعادة نموه.

يخفف من تهيج فروة الرأس:

تحتوي مستخلصات إكليل الجبل على خصائص مضادة للالتهابات، تعمل على تهدئة مجموعة متنوعة من المشكلات كحكة فروة الرأس وتهيجها.

يمنع تساقط الشعر:

أن المستويات العالية من ديهدروتستوستيرون (دهت) قد ارتبطت بتخفيف الشعر، وهذا هو السبب في أنه أصبح هدفا للأدوية لإعادة نمو الشعر. يعمل منقوع إكليل الجبل كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، وأيضاً كمضاد للأندروجين، مما يمنع مستوى ديهدروتستوستيرون من الارتباط بمستقبلاته. وبالتالي وقف تساقط الشعر. ما رأيك بالتعرّف على أسباب تساقط الشعر، والعلاجات؟

يعزز اللمعان والقوة:

يساعد إكليل الجبل، في زيادة الدورة الدموية التي تسهم في توصيل العناصر الغذائية الحيوية لبصيلات الشعر، ما يساعد على بناء خيوط قوية ولامعة.

كيفية استخدامه للعناية بالشعر

ثمّة العديد من الطرق لاستخدام منقوع إكليل الجبل للشعر، نذكر منها:

تطبيقه موضعياً على فروة الرأس

يُمكنك استخدام منقوع إكليل الجبل للشعر من خلال تطبيقه موضعياً على فروة الرأس، وتدليكها بلطف بحركات دائرية. يُترك ليلة كاملة، ثم يشطف في اليوم التالي بالماء فقط.

استخدامه كرذاذ

بعد نقع كمية كافية من أوراق إكليل الجبل بالماء الدافئ، يترك حتى يبرد. ثم، يصفى ويحتفظ بمنقوع إكليل الجبل في علبة رذاذ نظيفة، ليتم استخدامه على الشعر بعد الاستحمام وقبل تعريض الشعر للحرارة. فهذه الطريقة تعتبر بمثابة سيروم واقي للشعر.

استعماله لشطف الشعر

بعد تحضير منقوع إكليل الجبل، قومي بشطف شعرك به عند الاستحمام. وغطي شعرك بقبعة بلاستيكية كي تمتصه خصلات الشعر جيداً. انتظري 5 دقائق على الأقل قبل شطفه بالماء فقط.

دمجه مع الشامبو

للاستفادة من خصائص منقوع إكليل الجبل العلاجية، اسكبيه في عبوة الشامبو الخاص الذي يتناسب مع نوع شعرك، لغسل شعرك. إذا كنت تعانين من الشعر الخفيف، إليك أفضل أنواع الشامبو لتكثيف الشعر.