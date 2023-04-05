كيفية تنظيف البشرة الدهنية بالبخار في المنزل بطرق آمنة

يعدّ تنظيف البشرة الدهنية بالبخار في المنزل، أحد أهم الطرق لعلاج المسامات الواسعة واستهداف مشكلات البشرة الدهنية؛ إذ يساعد البخار على إزالة جميع الرواسب التي تسد المسام، هذا فضلاً عن الحد من لمعان البشرة الدهنية. لكن، ما هي الطرق الصحيحة لتطبيق البخار؟ وكيفية تنظيف البشرة الدهنية بالبخار في المنزل؟

فوائد البخار للبشرة لا تقدر بثمن

يفيد تنظيف البشرة الدهنية بالخبار في المنزل في الحد من إنتاج الزهم، ما يخفف من ظهور حب الشباب

تُعتبر البشرة الدهنية أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب، والبثور نتيجة الإفراط في الزهم الذي يؤدي إلى انسداد مسام الوجه. لذا، تتطلب عناية فائقة عن غيرها من أنواع البشرة، وتنظيفها بطرق صحيحة للحفاظ على صجتها وإشراقها. من أهم الطرق لتنظيف البشرة الدهنية هو:

البخار، لما يقدمه من فوائد جمالية لا تقدر بثمن. نذكر أبرزها:

يرطب البشرة عن طريق زيادة إنتاج الزيت.

يساعد على طرد الزهم من الجلد، ما يمنع البكتيريا من التكاثر، وبالتالي الحد من ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء التي تعاني منها البشرة الدهنية خصوصاً.

يُفيد البخار على ترطيب الجلد وزيادة مرونته، ما يسمح للبشرة بامتصاص منتجات العناية بالبشرة بشكل أفضل.

يساعد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وما يفتح المسام لتقليل تراكم الأوساخ.

يعزز تدفق الدم ويوصل الأكسجين إلى الجلد، مما يؤدي إلى توهج صحي وطبيعي للبشرة الدهنية.

تطبيق البخار للوجه خطوة بخطوة

إذا كنت تبحثين حول كيفية تنظيف البشرة الدهنية بالبخار في المنزل؟ ما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية:

أولاً: نظّفي بشرتك بغسول مناسب

قبل البدء في تنظيف البشرة الدهنية بالبخار في المنزل، نظفّي بشرتكِ جيدًا باستخدام غسول للبشرة الذهنية، وجففيها بمنشفة قطنية ناعمة. إلى ذلك، ثمّة خلطات سحرية لتنظيف البشرة الدهنية.

ثانياً: قشّري بشرتك

يُفضّل تقشير بشرتك بمقشر خفيف، لتنظيف المسام العميقة. يُفيد استخدام خلطات طبيعية لتحضير مقشر طبيعي يناسب بشرتك الدهنية. ما عليك، سوى خلط ملعقتين من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء للحصول على مزيج متجانس. باستخدام حركات دائرية، دلكي هذا المزيج على وجهك لمدة دقيقة واحدة، ثم اشطفيه بالماء لإزالة خلايا الجلد الميتة التي تسد المسام.

ثالثاً: تحضير البخار

في وعاء عميق وكبير، اسكبي ليتر من الماء المغلي، وأضيفي إليه بعض الأعشاب الطبيعية لتعزيز فعالية البخار. ينصح البعض باستخدام البقدونس، لأنه يعمل كعقار قابض طبيعي للمسام، والذي شاع استخدامه لعلاج الكدمات والجروح. ضعي منشفة على رأسك، ووجهي رأسك نحو وعاء الماء المغلي، مع الحرص على إبعاد وجهك حوالي 12 بوصة من الماء، اثبتي لمدة 5 إلى 10 دقائق. ثم، جفّفي بشرتك بمنشفة لطيفة ونظيفة.

رابعاً: تطبيق التونر

بعد ذلك، امسحي بشرتك بالكامل باستخدام التونر. إذا لم يكن لديك تونر في متناول اليد، فلا تقلقي، يمكنك فقط استخدام خل التفاح. إنه مطهر ومضاد للبكتيريا، وقد يوازن درجة حموضة بشرتك بينما يقشر بلطف للحفاظ على نظافة المسام. فقط اخلطي مقادير متساوية من خل التفاح والماء المصفى، وطبقيه على بشرتك باستخدام القطن.

خامساً: ترطيب البشرة

بعد الانتهاء من تنظيف البشرة الدهنية بالبخار في المنزل، يجب عدم إغفال ترطيبها بكريم مرطب. يُمكنك ترطيبها أيضاً باستخدام الزيوت الطبيعية، كزيت بذور الورد أو زيت جوز الهند. ثمّة معايير يجب مراعاتها عند اختيار مرطب البشرة الدهنية، قد يهمك معرفتها.