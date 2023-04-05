أبريل 06, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

خلال ساعات.. صور باريس هيلتون مع طفلها تحصد مليون إعجاب

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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خلال ساعات.. صور باريس هيلتون مع طفلها تحصد مليون إعجاب 

نشرت النجمة العالمية باريس هيلتون عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” صورا جديدة لطفلها الذي يبلغ من العمر 3 أشهر.
وحظيت الصور التي نشرتها النجمة العالمية باللونين الأبيض والأسود والتي أرفقتها بعبارة مختصرة: “قلبي كله” بأكثر من مليون إعجاب بعد أقل من 10 ساعات على نشرها.

وظهرت هيلتون بالصورة الأولى وهي تحمل طفلها بين ذراعيها، فيما ظهرت بباقي الصور وهي تحتضنه بينما يستلقي هو على السرير.

https://www.instagram.com/parishilton/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7cce749f-8d9b-4bbc-b6e9-2bd123a5f97f

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