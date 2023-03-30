اعتداء وحشي يشوّه ملكة جمال النيل في مصر قبيل أذان المغرب

شهدت محافظة الجيزة واقعة مأساوية في رابع أيام رمضان، حيث تعرضت طالبة جامعية عمرها 20 عاما، لإعتداء وحشي من جارها.

كشفت تحقيقات جهات التحقيق في الجيزة، أن الفتاة تدعى مروة العشيري ملقبة بـ ملكة جمال النيل وتقطن بمنطقة الوراق، طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، وتم الإعتداء عليها من قبل جارها بواسطة آلة حادة مما أصابها بجروح قطعية متفرقة في الرأس والوجه والكتف وصلت إلى 25 غرزة جراحية بعد نقلها لمستشفى الوراق.

وباشرت نيابة شمال الجيزة الكلية التحقيقات في الواقعة، حيث قررت حبس الشاب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تشويه وجه الطالبة الجامعية التي تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق بـ”كتر” ما ادى لاصابتها بجروح قطعية متفرقة تم تقطيبها بـ 25 غرزة، حيث تبين قيامه بتتبعها اثناء نزولها من شقتها في الطابق الرابع وفاجأها من خلفها على سلم العقار وانهار عليها بالضرب في وجهها وذراعيها ورأسها وكشف التقرير الطبي عقب توقيع الكشف عليها، أنها أصيبت بـ 3 غرز بالخد الأيمن، 3 بالخد الأيسر، 3 بالكتف الأيسر، 7 أعلى الرأس، بالإضافة إلى 11 غرزة بمناطق متفرقة بجسدها بإجمالي 25 غرزة.

وخلال التحقيقات قالت المجني عليها إنها موديل ملكة جمال بنت النيل لعام 2022، وقالت إنها في يوم 4 رمضان كانت على موعد مع صديقتها للخروج سويا واثناء نزولها من منزلها على السلم فوجئت بالبوابة الأمامية للعقار مغلقة بطريقة محكمة على غير العادة وعندما حاولت فتحها شعرت بخطوات مسرعة خلفها فاستدارت وفوجئت بجارها في الطابق الأول يدعى “كمال.ح.ع” يوجه لها عدة ضربات شعرت بها بأنها أداة حادة فاستغاثت بأسرتها والجيران وكلما تعالت صرخاتها انهال عليها المتهم بالضرب ومزق وجهها ورأسها وذراعيها.

وأضافت المجني عليها أن صرخاتها جمعت الجيران ووالديها ففر المتهم عائدا الى شقته وأغلق الباب على نفسه وقامت أسرتها والجيران بنقلها الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وقالت مروة العشيري إنها لا تعلم حتى الآن سبب ارتكاب المتهم للجريمة مؤكدة أنها ليست لها علاقة به هو مجرد جار لهم يسكن بذات العقار وانها التقت به قبل الحادث بيومين حيث كانت تصعد السلم مسرعة وتصادف وقوفه أمام شقته فقال لها: “اطلعي ما تخافيش انا مبخوفش” فردت عليه قائلة: “أنا مش خايفة هخاف منك ليه” ولم تتحدث معه بعد ذلك مطلقا واستطردت قائلة: “يوم الجريمة قبل الإفطار مباشرة سمعناه بيتخانق مع عمه وبيقول يعني ايه مش خايفة مني ازاي متخافش مني وكنت مش فاهمة ان الكلام ده عليا”. واستكملت: “عامل مجنون ومش أول مرة يعمل كده عملها مع اخوه واخته ومرات ابوه لحد ما سابوله البيت ومشيوا”.

وتلقت شرطة الوراق بلاغ فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، اتهمت فيه شابا جارها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم اعتدى بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، حيث تمكنت قوة من مباحث الوراق من القبض عليه وحُرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

المصدر: صدى البلد