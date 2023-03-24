مارس 24, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

مذيعة كولومبية تنهار مباشرة على الهواء (فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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مذيعة كولومبية تنهار مباشرة على الهواء (فيديو)

انهارت المذيعة الكولومبية إليانيس جاريدو على الهواء مباشرة أثناء تقديم برنامج Lo Sé Todo (أنا أعرف كل شيء)، بعد أن عانت من اختناق مفاجئ أدى لسقوطها من الكرسي.
وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدت إليانيس (35 عاما) مضطربة على الهواء، قبل أن تمسك بوجهها وتستدير على الكرسي وتسقط فجأة على الأرض.

 

وبمجرد سقوطها، سارع فريق العمل في الاستوديو لمساعدتها، بينما انتقلت كاميرا القناة المملوكة للدولة إلى زميلها أرييل أوسوريو الذي بدا قلقا، ونهض عن كرسيه، لكنه استمر في حديثه عن البرنامج وطلب فاصلا إعلانيا.

وسرعان ما نقلت إليانيس إلى مركز طبي، وأخبر آرييل المشاهدين أنها عانت من “مشاكل في الجهاز التنفسي”، وخاطب والدتها التي تشاهد العرض دائما وقال: “كل شيء على ما يرام، إيلي على خير ما يرام”.

وأضاف: “إنها تكمل بروتوكولات الأمان الطبية وهي بخير، لا تقلقي، ستتصل بك قريبا، وسنخبرك بما يحدث مع إيلي”.

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