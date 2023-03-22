لم تقرأ وتكتب حتى سن 39.. من هي الكاتبة الأكثر مبيعا في بريطانيا

أصبحت امرأة بريطانية لم تتمكن من القراءة أو الكتابة حتى بلوغها 39 عامًا من عمرها، الكاتبة الأكثر مبيعًا في بريطانيا وكتبت 27 رواية حتى الآن.

وقالت الكاتبة التي تُدعى كارين وودز، البالغة من العمر الآن 53 عامًا إنها “واجهت صعوبة في التركيز في المدرسة وكانت تتخطى الدروس في أغلب الأحيان”.

وأضافت أن “والدها انفصل عن والدتها حينما كان عمرها 13 عامًا، وبعد ذلك بعامين، تركت كارين المدرسة ولم تكن تمكنت من تعلم القراءة والكتابة”.

وبعد أن تركت المدرسة، عملت كارين عاملة نظافة، وفي سن 39 عامًا، عُرضت عليها ترقية ولكن كانت المشكلة الوحيدة هي أنها ستحتاج إلى كتابة رسائل بريد إلكتروني كجزء من الوظيفة الجديدة.

واقترح عليها زملاؤها أن تأخذ دورة محو الأمية للبالغين، وعقب ذلك، أدركت أنها تتمتع بموهبة كتابة ورواية القصص وكتبت كارين روايتها الإجرامية الأولى منذ 14 عامًا وهي الآن تُعتبر “ملكة الجريمة” في مانشستر.

وقالت كارين إن القراءة والكتابة غيرت حياتها تمامًا، معبرة عن أملها في أن تلهم قصتها الآخرين الذين كانت بداية حياتهم سيئة.

وكانت كتبت كارين كتابها الأول “Broken Youth” بخط اليد، وتم اختيار هذا الكتاب من قبل دار نشر Empire Publications، ثم أصبح كتاباها Broken Youth و Grow Wars من أكثر الكتب مبيعًا على “أمازون”.

وفي الآونة الأخيرة، وقعت كارين صفقة مع دار نشر “HarperNorth”، التي نشرت آخر 7 كتب لها، بالإضافة لذلك، كتبت وأخرجت 6 مؤلفات مسرحية وأصبحت سفيرة لتعلم الكبار وراعية لمنظمة Read Easy لتعليم الكبار، كما ظهرت في العديد من البرامج التلفزيونية ولُقبت بملكة الجريمة في مانشستر.