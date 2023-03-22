في اليوم العالمي للمياه.. تعرفي على فوائد شرب الماء

الماء عنصر أساسي لأجسامنا، ويختلف محتوى الماء من جسم بشري إلى آخر، حسب حجمه وعمره وجنسه.. وكلما كان الشخص أكثر رشاقة، زادت نسبة الماء الموجودة في جسمه، ومع تقدم العمر، تتقدم الأنسجة في العمر، فيزداد جفافها.

يتخلص جسم الإنسان من الماء كل يوم عن طريق البول والتعرق وكذلك التنفس.. لهذا، يوصَى بشرب 1.5 لتر من الماء يومياً على الأقل، مع زيادة الكمية طبعاً في الظروف الحارّة، وعند ممارسة التمارين الرياضية أو الأعمال الشاقّة.

اكتشفي، ولمناسبة اليوم العالمي للمياه، فوائد شرب الماء الصحية للجسم.. في الآتي:

1- تعزيز الطاقة

قد يكون الانخفاض في الطاقة نتيجةً لانخفاض كمية الماء في الجسم.. عند 1% أقل من المستوى الأمثل للترطيب، قد تظهر أعراض معينة، مثل: مزاج سيّئ، تعب مؤقت، صداع.. لمحاربة هذه المشاكل، لا تنتظري أكثر، رطبي جسمك.

2- تحسين القدرات الجسدية

من دون ماء، تتدهور العضلات.. عندما يتبخر العرق، يبرد الجسم ويزداد خطر الإرهاق.. يحدُّ الترطيب الجيد من مخاطر التشنجات أو الآفات أو التهاب الأوتار، ويساعدك على البقاء في حالة جيدة.

3- تحفيز التركيز والذاكرة

بفضل الماء، ينشئ الجهاز العصبي روابط، ويحسن قدراتنا العقلية والمعرفية.. يمكن لدماغنا أن يعمل بكفاءة أكبر، ويحفز ذاكرتنا وخلايانا العصبية.

4- الحفاظ على البشرة

يعزز الماء إزالة السموم وتنقية الدم، ويزيل حب الشباب والبثور.. تصبح بشرتك أكثر ليونة ومرونة، وأكثر إشراقاً ونعومة.

5- تحسين عملية الهضم وتسهيل العبور المعوي

أثناء الهضم، تتم معالجة الفضلات عن طريق الأمعاء، والتخلص منها عن طريق الكلى.. يساعد ذلك على تطهير الجسم ومحاربة الإمساك.. كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم، يمنع حصوات الكلى.

6- الحفاظ على درجة حرارة ثابتة للجسم

وهذا ما يسمى بالتنظيم الحراري.. يمتص الجسم الحرارة ويطلقها على شكل عرق.

7- التخلص من السموم

يساعد شرب الماء على طرد السموم وتسريع تجديد الخلايا؛ مما يعزز الدورة الدموية والتبادلات الجيدة في الجسم.. يُعتبر التبادل السيئ وسوء الدورة الدموية، من نواقل المرض ويعززان ظهور السيلوليت.. الماء يساعد على منع ذلك.

8- الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة مزمنة تظهر على شكل ألم مستمر في المفاصل، ناتج عن تآكل وتمزُّق غير طبيعي في الغضروف والمفصل بأكمله.. يساعد شرب كمية كافية من الماء، على تليين المفاصل جيداً، وبالتالي تجنّب الألم المصاحب لهشاشة العظام.

9- إزالة التوتر

غالباً ما يُنصح بشرب كوب من الماء في حالة الإجهاد العرَضي.. الترطيب مفيد للجسم، وبالتالي للنفسية.. لتعزيز تأثيره المضادّ للإجهاد، اختاري الماء الذي يحتوي على الكثير من المغنيسيوم.

10- الوقاية من الصداع

غالباً ما يكون الصداع ناتجاً عن الجفاف.. يساعد شرب 1.5 لتر من الماء يومياً، على منع هذه الإصابة بالصداع.