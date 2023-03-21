مارس 21, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وصفة اليوم.. دجاج مشوي بالزبدة والخضار

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فى :شؤون المرأة
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وصفة اليوم.. دجاج مشوي بالزبدة والخضار

دجاج مشوي بالزبدة والخضار … الدجاج المشوي من الأكلات المحببة على السفرة بشكل دائم، جربيها وبطعم تتبيله الزبدة الغنية واللذيذة.


– مكونات الصلصة:
– ثوم بودرة: ملعقة صغيرة
– عصير الليمون: 1 حبة
– زيت الزيتون: ملعقة كبيرة
– الزبدة: نصف كوب
– بقدونس: حسب الرغبة
– كزبرة خضراء: حسب الرغبة
– إكليل الجبل: حسب الرغبة
– ملح: حسب الرغبة
– فلفل أسود: حسب الرغبة
– الدجاج: دجاجة (صغير الحجم)
– الجزر: 3 حبات
– البطاطس: 3 حبات
– الفلفل الأخضر: 2 حبة
– البصل: 1 حبة

– طريقة التحضير
– لتحضير الصلصة: ضعي جميع مكونات الصلصة في وعاء واخلطي جيداً ليكون المزيج متجانساً.
– قطعي الخضار وضعيها في وعاء الطبخ وافركيها مع خليط الصلصة.
– اغسلي الدجاج جيداً ثم وزعي خليط الصلصة على الدجاجة بالكامل.
– ضعي الدجاجة فوق الخضار، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190 ثم ارفعي حرارة الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الجلد ثم قدميها ساخنة.

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