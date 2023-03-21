وصفة اليوم.. دجاج مشوي بالزبدة والخضار

دجاج مشوي بالزبدة والخضار … الدجاج المشوي من الأكلات المحببة على السفرة بشكل دائم، جربيها وبطعم تتبيله الزبدة الغنية واللذيذة.



– مكونات الصلصة:

– ثوم بودرة: ملعقة صغيرة

– عصير الليمون: 1 حبة

– زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

– الزبدة: نصف كوب

– بقدونس: حسب الرغبة

– كزبرة خضراء: حسب الرغبة

– إكليل الجبل: حسب الرغبة

– ملح: حسب الرغبة

– فلفل أسود: حسب الرغبة

– الدجاج: دجاجة (صغير الحجم)

– الجزر: 3 حبات

– البطاطس: 3 حبات

– الفلفل الأخضر: 2 حبة

– البصل: 1 حبة

– طريقة التحضير

– لتحضير الصلصة: ضعي جميع مكونات الصلصة في وعاء واخلطي جيداً ليكون المزيج متجانساً.

– قطعي الخضار وضعيها في وعاء الطبخ وافركيها مع خليط الصلصة.

– اغسلي الدجاج جيداً ثم وزعي خليط الصلصة على الدجاجة بالكامل.

– ضعي الدجاجة فوق الخضار، وأدخليها الفرن لمدة 30 دقيقة على درجة حرارة 190 ثم ارفعي حرارة الفرن لمدة 10 دقائق إضافية لتحمير الجلد ثم قدميها ساخنة.