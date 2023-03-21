والدة بيكيه وهي تغلق فم شاكيرا وأمرتها بعدم الحديث

كشف مقطع فيديو مسرب تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، العلاقة المتوترة التي جمعت النجمة الكولومبية شاكيرا مع مونتسيرات برنابيو والدة لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه.

وأظهر الفيديو لحظات المشاحنة بين والدة بيكيه وشاكيرا، حيث أمسكت مونتسيرات فمها في منتصف الشارع بطريقة مهينة في محاولة لإسكاتها. فيما يظهر جيرارد بيكيه بينهما مكتوف الأيدي في دلالة على سيطرة والدته عليه.

وقالت تقارير صحفية إن هذا الموقف حدث عندما فكرت شاكيرا في الذهاب إلى الولايات المتحدة لبضعة أشهر، لتسجيل برنامج تلفزيوني على شبكة “إن بي سي”، وأخذ الأطفال معها.

وأكدت التقارير أن والدة بيكيه كانت كثيرة الانتقاد لها، حتى أنها أجبرتها في مرة من المرات أن تقص شعرها، لأنه لم يكن يعجبها شعر شاكيرا الطويل.

وقال تقرير صحفي آخر إن والدة بيكيه كانت على دراية كاملة بتصرفات وخيانة ابنها، بل وساعدته هو وعشيقته على الاختباء في منزلها، بعيدا عن الأعين والصحافة.

وأكد أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طلبت والدة بيكيه من شاكيرا، أن تصرح للصحافة أن ابنها لم يخُنها، حتى لا تتشوه صورته.

وزعم مصدر مقرب من عائلة بيكيه، ممن يترددون على منزلهم، أنه شهد بالفعل جدالاً جاداً، قامت فيه مونتسيرات برنابيو بتوجيه لكمات ل‍شاكيرا على وجهها أمام جيرارد وأطفالها.

كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل أولادها.

وكانت النجمة الكولومبية قد أشعلت حربا شرسة ضد والدة بيكيه بطريقة غير مباشرة، إذ وضعت دمية كبيرة تشبه الساحرة الشريرة ترتدي ثيابا سوداء ومثبتة على عصا مكنسة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وأكد الجيران أن شاكيرا قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة مع الدي جي Bizarrap، بصوت عالٍ لمرات متتالية.

وطلبت حينها أم بيكيه مونتسيرات برنابيو من أحد الأفراد قلب الساحرة حتى لا تواجه منزلهم مباشرة، الذي يقع في الشارع نفسه، لكن شاكيرا رفضت ذلك.