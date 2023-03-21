ست نصائح لكل امرأة في عيد الأم

الأمومة هي من أهم وأعظم الوظائف في الكون، ولكي تكوني أماً مثالية قادرة على إتمام جميع مهامك على أكمل وجه عليك الاهتمام بلياقتك وصحة جسمك. قد تبدو لك المهمة صعبة في البداية، لكن الانتباه إلى الخطوات البسيطة التالية وإضافتها على عاداتك اليومية وأسلوب حياتك، يساعدك في الحفاظ على لياقتك بدون جهد.

نقدم لك ست نصائح للحفاظ على لياقة جسدك:

1- حددي هدفك: ابدئي بتحديد الهدف والوزن الذي تريدين الوصول إليه، فالهدف مهم جداً للوصول لغايتك. لا تتذرعي بالحمل والولادة، استعيني باختصاصية التغذية لتحديد الوزن المناسب لك.

2- نظمي وقتك: من المهم تنظيم يومك وتنظيم وجباتك الغذائية. كونك أماً ولديك الكثير من المهام ليس عذراً لإهمال نفسك. ابدئي بتخصيص وقت لنفسك لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي.

3- لا تفوتي الوجبات: عادة ما نفوت الطعام لانشغالنا خلال اليوم أو بهدف خسارة الوزن. لكن تفويت الوجبات سبب رئيسي لزيادة الوزن، فهو يسبب حالة أشبه بالمجاعة للجسم ما يزيد من تخزين الدهون ويخفض عملية الأيض.من المهم تناول الوجبات في أوقاتها وخاصة وجبة الإفطارالتي يجب أن تكون خلال ساعتين من الاستيقاظ.

4- تناولي المزيد من الخضار: يجب أن تكون الخضار المكون الرئيسي لكل وجبة.فالخضار تحتوي على كمية عالية من المياه والألياف التي تساعد في الشعور بالشبع، بالإضافة إلى غناها بالمعادن والفيتامينات وكل هذا مقابل سعرات حرارية قليلة.

5- لتكن اختياراتك صحية: تجعلك الأمومة مسؤولةً عن طعام العائلة. وعليكِ أن تحرصي على أن تكون اختياراتك صحية ومطهوة بالطريقة الأفضل. فالطعام صحي مهم لك ولأولادك على حد سواء.وهذا يعني أنك لست مضطرة لتحضير وجبات خاصة بكِ وأخرى خاصة بهم.يمكنكِ تحضير الوجبات مسبقاً والذهاب للتسوق في نهاية الأسبوع.

6- مارسي الرياضة: لا شك بأن الرياضة مهمة جداً من الناحية الجسدية والنفسية. خصصي وقتاً لممارسة الرياضة ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل.