نصائح ذهبية للسيدات للتغلب على اضطرابات النوم بعد الأربعين

مع التقدم في العمر، يحتاج الجسم إلى قسط جيد من النوم لكي يستريح من عناء اليوم ويجدد نشاطه. قلة النوم وخاصة بعد الأربعين تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل. هذه بعض النصائح للسيدات للتغلب علىى اضطرابات النوم.

قلة النوم تؤدي إلى تساقط الشعر أو الصداع أو الجوع الشديد. والنوم الجيد يبدأ من الغفو بسرعة، والنوم بشكل عميق وغير متقطع، وانتهاء بالاستيقاظ الهادئ، حسب مجلة “فرويندن” (Freundin) الألمانية التي تعنى بقضايا المرأة.

هناك العديد من النصائح لتحسين نومك:

للغفو:

• عودي إلى الطبيعة! رائحة الخزامى (ليفاند) أو بضع قطرات من الناردين الطبي يساعدان على النوم بشكل أسرع.

• تجنبي الضوء الأزرق الصادر من الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية قبل النوم؛ إذ أنها تمنع إفراز هرمون النوم الميلاتونين.

• ارتدي الجوارب قبل النوم؛ لأنها تساعد في إمداد الأوعية الدموية في القدمين بالحرارة، مما قد يؤدي إلى النوم بسرعة أكبر.

• لا تصري على النوم عندما لا تستطيعين ذلك. القراءة في كتاب لفترة وجيزة تساعدك على أن تغفو بسرعة.

لنوم عميق غير متقطع:

• احرصي على أن تكون درجة حرارة غرفة نومك بين 15 و19 درجة مئوية.

• تغطي ببطانية ثقيلة، إذ أنها تقلل من الأرق؛ إذ أن ثقلها يريح الجسم والجهاز العصبي.

• نامي عارية! بمجرد أن ننام، تنخفض درجة حرارة أجسامنا بشكل طبيعي. والبيجاما ترفع درجة الحرارة مرة أخرى، مما قد يؤدي لاضطراب إيقاع نومك.

للاستيقاظ:

• تغيير بسيط ذو تأثير كبير: اجعلي نغمة رنين المنبه أو الهاتف المحمول موسيقى هادئة أو زقزقة العصافير.

• لا تمسكي مباشرة هاتفك الخلوي، لأن ذلك يزيد من مستوى التوتر. من الأفضل إيقاف تشغيل هاتفك الذكي طوال الليل أو وضعه على وضعية الطيران، وبذلك تتجنبين الإشعاع في الليل.

• قومي ببعض تمارين التمدد والمرونة وأنت لا تزالين في السرير، ما يؤدي لتنشيط الدورة الدموية وإيقاظ جسمك ببطء.