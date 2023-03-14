مارس 15, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

الولايات المتحدة.. توقيف “معلمة العام” بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب

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فى :شؤون المرأة
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الولايات المتحدة.. توقيف “معلمة العام” بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب

أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، توقيف معلمة للصفوف الابتدائية حائزة على جوائز بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد الطلاب.

تم اتهام جاكلين ما، وهي معلمة في الصف السادس تبلغ من العمر 34 عاما في مدرسة لينكولن أكريس الابتدائية في ناشيونال سيتي، بثلاث تهم بارتكاب أعمال بذيئة مع طفل يبلغ من العمر أقل من 14 عاما وثلاث تهم من الجماع الفموي مع طفل يبلغ من العمر أقل من 14 عاما، وفقا لسجلات قسم مقاطعة سان دييغو.

وقالت شرطة المدينة إن والدة طالب يبلغ من العمر 13 عاما، اتصلت بالشرطة بعد أن اشتبهت في أن طفلها “ربما على علاقة غير لائقة” مع المعلمة.

وجاكلين ما، هي أحد المعلمين الخمسة الذين حصلوا على جائزة Cox Communication لعام 2022-2023 “أفضل معلم في مقاطعة سان دييغو”. في ملف تعريف عن فوزها بجائزتها ، قالت ما إنها “تعتبر العلاقات التي تقيمها مع طلابها أعظم إنجازاتها”.

المصدر: “نيويورك بوست”

 

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