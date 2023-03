الولايات المتحدة.. توقيف “معلمة العام” بتهمة الاعتداء الجنسي على طالب

أعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، توقيف معلمة للصفوف الابتدائية حائزة على جوائز بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد الطلاب.

تم اتهام جاكلين ما، وهي معلمة في الصف السادس تبلغ من العمر 34 عاما في مدرسة لينكولن أكريس الابتدائية في ناشيونال سيتي، بثلاث تهم بارتكاب أعمال بذيئة مع طفل يبلغ من العمر أقل من 14 عاما وثلاث تهم من الجماع الفموي مع طفل يبلغ من العمر أقل من 14 عاما، وفقا لسجلات قسم مقاطعة سان دييغو.

Jacqueline Ma teacher at Lincoln Acres Elementary in National City, CA charged with six felony counts of sexual misconduct with a child under 14.

She worked with 5th graders. She was teacher of the year in 2022.

Her bond is set at $100,000.00 pic.twitter.com/k2lOKQMWRK

— KB (@kbmakeslemonade) March 8, 2023