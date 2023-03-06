مارس 07, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أنجلينا جولي تحتفل بمسنة مصرية بعد حصولها على شهادة محو الأمية (صوره)

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فى :شؤون المرأة
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أنجلينا جولي تحتفل بمسنة مصرية بعد حصولها على شهادة محو الأمية (صوره)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة نشرتها الممثلة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي على تطبيق “إنستغرام”.
وشاركت أنجلينا صورة للمسنة المصرية زبيدة عبدالعال التي حصلت قبل أشهر على شهادة محو الأمية وعمرها 87 عاماً، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية تحت شعار “لا أمية مع تكافل”.

في الصورة تظهر الحاجة زبيدة جالسة على مقعد داخل إحدى مدارس مصر وتخضع لاختبار، حيث شاهدها متابعو إنجلينا الذين يصل عددهم إلى 14.3 مليون متابع.

– من هي الحاجة زبيدة؟
وتعيش الحاجة زبيدة في قرية دكما بمركز شبين الكوم، وتزوجت في سن 18 عاما وهي أم لـ 8 أبناء وجدة لـ 13 حفيدا.

لم تتعلم زبيدة في في صغرها ووالدها كان لا يؤمن بأهمية تعليم الإناث، إلا أنها التحقت بـ مبادرة “لا أمية مع تكافل”، التي أطلقتها وزارة التضامن، وذهبت بنفسها للتعلم وتحقيق حلمها، حيث نجحت في تحقيق حلمها بدخول محو الأمية

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