تعرفي على فوائد ماء الورد للحامل

ماء الورد هو سائل يصنع من بتلات نبات الورد، والماء المقطر، فقد شاع استخدامه شعبياً منذ آلاف السنين، وذلك لفوائده العديدة المحتملة، كما أشارت بعض الأدلة إلى أنه قد استخدم لعلاج بعض الأمراض، وقد تم استخدامه أيضاً في الطبخ، ولأن له فوائد جمالية كثيرة، نقدم لك هذه الفوائد الصحية والجمالية خلال الحمل.

– فوائد ماء الورد على الريق

1- يقضي ماء الورد على التلبك المعوي الذي يصيب الحامل في حال شربته على الريق.

2- كما يخلص الجسم من السموم وينقي الدم.

3- يساعد على علاج التشنجات التي تصيب الجهاز التنفسي، والأمعاء والتشنجات العضلية التي تصيب أطراف الجسم بسبب ضعف الأعصاب.

– تقوية المناعة

1- يعمل ماء الورد على تقوية المناعة، حيث يحمي الحامل من العدوى الفيروسية التي قد تصيبها بالرشح وغيرها من الأمراض.

2- يطرد ماء الورد الطفيليات والبكتيريا الضارة من جسمك.

3- يطهر الجهاز البولي.

– فوائد ماء الورد لبشرة الحامل

يمكن أن تعدي خلطات لبشرتك يدخل فيها ماء الورد حيث يساعد في تنقية وتطهير الجلد طبيعياً، ويعمل على معالجة تعب العيون في حال اصابتك بالأرق أثناء الحمل، كما يمكن لماء الورد أن يخفف من أوجاع الرأس عند وضعه على شكل كمادات، ويضاف إلى ماء الاستحمام لكي تشعري بالراحة والاسترخاء.