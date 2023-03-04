أنجلينا جولي استأجرت قاتلاً لإنهاء حياتها.. لكنه فاجأها بطلب غريب!

أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي، حالة من الصدمة بين محبيها، بعد اعترافها بالتفكير بإنهاء حياتها في وقت سابق من مراهقتها من خلال استئجارها قاتلاً كي لا تلجأ للانتحار، إلا أن الأخير فاجأها بطلب غريب.



فقد كشف تقرير عن تفاصيل صادمة لمرحلة الاكتئاب التي مرت بها الفنانة في عمر الـ19 أدت إلى تفكيرها في الانتحار، مشيرا إلى أنها ذكرت ذات مرة في مقابلة أنها تعاني من صراع مع صحتها العقلية وقالت: “لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة”، بحسب ما نقله موقع Evie.



مهلة للتفكير

كما نقل حساب “Daily Loud” على تويتر خبر استئجار أنجلينا جولي التي تتخطى ثروتها الـ120 مليون دولار قاتلا مأجورا، بهدف إنهاء حياتها إلا أنه طلب منها التفكير مرتين قبل أن تقدم على الخطوة.

وكتب: “حاولت أنجلينا جولي ذات مرة استئجار قاتل محترف لقتلها، لأنها شعرت أن القتل سيكون أسهل على أسرتها من ارتكابها فعلاً. لكن القاتل طلب منها الانتظار لمدة شهرين للتفكير بالأمر”.

Angelina Jolie once tried to hire a hitman to kill her, because she felt a murder would be easier on her family than for her to actually committing sucide. The hitman allegedly talked her out of it by asking her to wait one month 😳🙏 pic.twitter.com/il1B3OfeZR — Daily Loud (@DailyLoud) February 27, 2023

من جانبها، قالت النجمة الشهيرة في مقابلة سابقة: “مع الانتحار يأتي كل ذنب الناس من حولك ويعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل المسؤولية بالذنب”.

وتابعت “اعتقد أنه سيكون من الأسهل على عائلتي أن يقتلني شخص ما بدلاً من الانتحار”، مشيرة إلى أنه كان لديها خطط محددة لسحب الأموال من حسابها المصرفي ببطء على مدار فترة زمنية حتى لا يشك أحد في الأمر.

قاتل مأجور.. لكنه “شخص لائق”

كما قالت جولي: “لقد كان شخصاً لائقاً بدرجة كبيرة وسألني عما إذا كان بإمكاني التفكير في الأمر والاتصال به مرة أخرى في غضون شهرين. ثم تغير شيء ما في حياتي، واعتقدت أنني سألتزم به”.

يذكر أن أنجلينا مرت بصراعات طويلة مع صحتها النفسية خلال حياتها، كما عززت الشهرة والأضواء صراعاتها النفسية، حيث لجأت إلى المخدرات في فترة معينة من حياتها كوسيلة للتغلب على التوتر والضغط.

لكن جولي تجاوزتها فيما بعد لتصبح من أكثر المشاهير انفتاحاً على الحديث عن مشاكل الإنسان ومعاناته مع الصحة النفسية، وتحولت إلى أيقونة وقدوة لكثيرين حول العالم.