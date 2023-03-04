علاج البشرة بمكعبات الثلج.. فوائد كثيرة وهذه أهمّها

يعد علاج البشرة بمكعبات الثلج، أحد الطرق الناجعة للحصول على بشرة مشرقة ونقية، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.



فيما يلي أهم فوائد علاج البشرة بمكعبات الثلج، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إنديا”:

– محاربة الالتهابات: يقلل وضع الثلج من علامات الالتهاب مثل الاحمرار والانتفاخ والتورم ويعطي فوائد جمالية.

– تهدئة الانتفاخات: يهدئ الثلج من التهيج ويساعد على تقليل التورم والاحمرار الناتج عن حب الشباب، ويساعد على التخلص من التورم وانتفاخ الوجه، ويساعد على إعطاء بشرة مشرقة ومتوهجة.

– تقليل حجم فتحات المسام: يساعد العلاج بالثلج في تقليص حجم فتحات المسام، وفتح المسام المسدودة المتضخمة الناتجة عن الأوساخ والدهون الزائدة ويوفر بشرة أكثر نعومة.

– تقشير الجلد: يساعد العلاج بالثلج على تقشير الخلايا الميتة ويعزز نمو الخلايا الجديدة، ويمنحك لوناً موحداً للجلد.