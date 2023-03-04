مارس 05, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

طريقتان فعالتان للتخلص من اصفرار الأظافر في المنزل

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
155 مشاهدات

طريقتان فعالتان للتخلص من اصفرار الأظافر في المنزل

يقدم لك مظهر أظافرك أدلة حول صحتك. يشير اصفرار لون الظفر عادة إلى وجود عدوى أو فطريات. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تكون أظافرك قد تلطخت بمنتج كيميائي يذكرنا بطلاء الأظافر أو قد يشير إلى أن لديك استجابة تحسسية في جسمك. فما هو الحل لاصفرار الأظافر؟

– العناية بالأظافر بخل التفاح
بالإضافة إلى التخلص من الأظافر الصفراء، يمكن أن يكون خل التفاح مفيداً أيضاً لتغذية وتقوية الأظافر للعديد من النساء اللواتي يعانين من مشكلة تقصف الأظافر.

– ضعي القليل من خل التفاح والذي يمكن أن يكون فعالاً في جعل أظافرك أكثر صحة وقوة مباشرة في وعاء.
– ضعي راحة يدك في وعاء خل التفاح لمدة ربع ساعة.
– دلكي أظافرك بالقطن.
– اغسلي يدك.

– الليمون للتخلص من اصفرار الأظافر
الليمون، الذي نستخدمه في العديد من المجالات في الحياة اليومية، هو المنقذ من هذه المشكلة! نعم من الممكن استعادة لون أظافرك الصحي بشريحة من الليمون.

– ضعي شريحة من الليمون على أظافرك
– ودلكي بها أظافرك لمدة 10 أو ربع ساعة
– ثم قومي بتدليك أظافرك بالقطن المبلل بعصير الليمون.
– بعد هذه الخلطة، ستتمكنين من ملاحظة الفرق بعد غسل أظافرك.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi