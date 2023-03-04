طريقتان فعالتان للتخلص من اصفرار الأظافر في المنزل

يقدم لك مظهر أظافرك أدلة حول صحتك. يشير اصفرار لون الظفر عادة إلى وجود عدوى أو فطريات. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تكون أظافرك قد تلطخت بمنتج كيميائي يذكرنا بطلاء الأظافر أو قد يشير إلى أن لديك استجابة تحسسية في جسمك. فما هو الحل لاصفرار الأظافر؟

– العناية بالأظافر بخل التفاح

بالإضافة إلى التخلص من الأظافر الصفراء، يمكن أن يكون خل التفاح مفيداً أيضاً لتغذية وتقوية الأظافر للعديد من النساء اللواتي يعانين من مشكلة تقصف الأظافر.

– ضعي القليل من خل التفاح والذي يمكن أن يكون فعالاً في جعل أظافرك أكثر صحة وقوة مباشرة في وعاء.

– ضعي راحة يدك في وعاء خل التفاح لمدة ربع ساعة.

– دلكي أظافرك بالقطن.

– اغسلي يدك.

– الليمون للتخلص من اصفرار الأظافر

الليمون، الذي نستخدمه في العديد من المجالات في الحياة اليومية، هو المنقذ من هذه المشكلة! نعم من الممكن استعادة لون أظافرك الصحي بشريحة من الليمون.

– ضعي شريحة من الليمون على أظافرك

– ودلكي بها أظافرك لمدة 10 أو ربع ساعة

– ثم قومي بتدليك أظافرك بالقطن المبلل بعصير الليمون.

– بعد هذه الخلطة، ستتمكنين من ملاحظة الفرق بعد غسل أظافرك.