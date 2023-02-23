شبه وجهها بكعب القدم.. كيف ردت دنيا بطمة على طليقها؟ (صور)

رغم الضجة التي أحدثها على وسائل التواصل بسخريته من شكل وجهها بعد التجميل، حرصت الفنانة دنيا بطمة على تجاهل ما نشره طليقها المنتج البحريني محمد الترك وعدم الرد بشكل مباشر على طريقته الجارحة في انتقاد شكل ذقنها بعد العملية.

واكتفت بنشر صورة تعبيرية عبر خاصية “الستوري” كتب فيها: “وإن اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. للتذكير فقط هناك الله”. ورأى الكثير من محبيها هذا الكلام رداً غير مباشر على الترك.



ولم تتأثر دنيا بتشبيه الترك لوجهها بالكوع ولا بطريقته الساخرة في رسم وجه على قدم وتشبيهه بوجهها بعد عملية الذقن التي خضعت لها وغيّرت من ملامح وجهها بالكامل، فنشرت مجموعة صور استعرضت خلالها أناقتها بفستان قصير وبكم واحد باللون الأخضر ونسّقته بطريقة ناعمة مع بعض المجوهرات المناسبة.