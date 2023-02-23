فبراير 24, 2023

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

وصفة اليوم.. كيكة الموز بالزبادي

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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وصفة اليوم.. كيكة الموز بالزبادي

كيك الزبادي بالموز … من كيكات شهية تناسب جميع الأذواق، إليكِ خطوات عمل كيك الزبادي بالموز الطرية والطيبة، جربيها الآن وقدميها لعائلتك.


– المكونات
– الزبدة: 125 غراماً
– السكر البني: كوب
– الفانيليا: ملعقة صغيرة
– البيض: 3 حبات
– طحين: 3 اكواب
– بيكربونات الصودا: ربع ملعقة صغيرة
– زبادي: كوب ونصف
– الموز: كوب ونصف (مهروس)
– الجوز: نصف كوب (مفروم / للتزيين)
– الموز: نصف كوب (شرائح / للتزيين)
– جبن كريمي: 250 غراماً
– سكر البودرة: ربع كوب
– زبادي: 2 ملعقة كبيرة

– طريقة التحضير

1- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
2- حضّري صينية فرن مربعة الشكل، وادهنيها بالزيت والطحين وإفرشي بها ورق الزبدة.
3- في وعاء عميق، اخفقي جيداً الزبدة مع السكر، والفانيليا، ولعدة دقائق حتى تحصلي على قوام كريمي.
4- أضيفي حبات البيض مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الطحين، وبيكربونات الصودا، والزبادي، والموز، ثم قلّبي حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم ضعي المزيج في الصينية ووزعيه بالتساوي.
5- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.
6- للتزيين: اخفقي الجبن الكريمي مع السكر جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبادي مع الاستمرار في الخفق حتى تمام التجانس، وزيّني الكيكة بمزيج الجبن الكريمي، وشرائح الموز، والجوز، ثم قدميها.

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