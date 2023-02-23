وصفة اليوم.. كيكة الموز بالزبادي

كيك الزبادي بالموز … من كيكات شهية تناسب جميع الأذواق، إليكِ خطوات عمل كيك الزبادي بالموز الطرية والطيبة، جربيها الآن وقدميها لعائلتك.



– المكونات

– الزبدة: 125 غراماً

– السكر البني: كوب

– الفانيليا: ملعقة صغيرة

– البيض: 3 حبات

– طحين: 3 اكواب

– بيكربونات الصودا: ربع ملعقة صغيرة

– زبادي: كوب ونصف

– الموز: كوب ونصف (مهروس)

– الجوز: نصف كوب (مفروم / للتزيين)

– الموز: نصف كوب (شرائح / للتزيين)

– جبن كريمي: 250 غراماً

– سكر البودرة: ربع كوب

– زبادي: 2 ملعقة كبيرة

– طريقة التحضير

1- حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

2- حضّري صينية فرن مربعة الشكل، وادهنيها بالزيت والطحين وإفرشي بها ورق الزبدة.

3- في وعاء عميق، اخفقي جيداً الزبدة مع السكر، والفانيليا، ولعدة دقائق حتى تحصلي على قوام كريمي.

4- أضيفي حبات البيض مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الطحين، وبيكربونات الصودا، والزبادي، والموز، ثم قلّبي حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم ضعي المزيج في الصينية ووزعيه بالتساوي.

5- أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى تنضج تماماً، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد.

6- للتزيين: اخفقي الجبن الكريمي مع السكر جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً، ثم أضيفي 2 ملعقة كبيرة من الزبادي مع الاستمرار في الخفق حتى تمام التجانس، وزيّني الكيكة بمزيج الجبن الكريمي، وشرائح الموز، والجوز، ثم قدميها.