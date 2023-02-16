فبراير 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

الشرطة اليابانية تعتقل عصابة لتصوير النساء عمرها أكثر من 30 عاما

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فى :شؤون المرأة
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الشرطة اليابانية تعتقل عصابة لتصوير النساء عمرها أكثر من 30 عاما

ألقت الشرطة اليابانية القبض على 17 رجلاً يشتبه في قيامهم بتصوير أكثر من 10 آلاف امرأة حضرن للاستحمام في موقع للينابيع الساخنة مخصص للنساء يقصدنه بغرض الاستجمام والاسترخاء وجلسات المساج والعناية الجسدية.


وتم القبض على زعيم المجموعة، كارين سايتو، 50 عامًا، وألقي القبض على 16 رجلاً آخر من افراد هذه العصابة، بما في ذلك طبيب من طوكيو، ومدراء تنفيذيين في إحدى الشركات ومسؤولين حكوميين محليين.

وقالت الشرطة للصحيفة إن سايتو اعترف بالتقاط صور متلصصة للنساء لمدة 30 عامًا في 46 محافظة مختلفة، وبعد إلقاء القبض عليه، أبلغ سايتو الشرطة بما لا يقل عن اثني عشر آخرين في مجموعته.

استخدم سايتو وطاقمه معدات كاميرا متطورة مثل العدسات المقربة طويلة البؤرة لتصوير النساء، حسبما قالت الشرطة اليابانية. وقالت الشرطة إن الرجال كانوا يلتقطون هذه الصور وهم يختبئون في مناطق جبلية على بعد مسافات كبيرة من هذه الينابيع.

وقال يوتاكا سيكي، المدير التنفيذي في جمعية الينابيع الساخنة اليابانية أنه في حين أن التصوير الفوتوغرافي والتصوير محظوران في الينابيع الساخنة، فإن التكنولوجيا الجديدة تجعل من الصعب منع حدوث مثل هذه الحالات بشكل كامل.

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