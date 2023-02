متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها في المحكمة (فيديو)

هاجمت امرأة متهمة في قضية قتل وتقطيع في ولاية ويسكونسن الأمريكية محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه، بعد لحظات من موافقة أحد القضاة على تأجيل محاكمتها.

وهاجمت تايلور شابزنيس (25 عاما)، محامي الدفاع كوين جولي بعد أن اقترح القاضي في قضية القتل تأجيل المحاكمة شهرين.

ويظهر مقطع فيديو شابزنيس وهي تجلس في قاعة محكمة جرين باي بينما يوصي القاضي توماس جيه والش ببدء محاكمة القتل في 15 مايو بدلا من 6 مارس، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها.

👀 Crazy! #Wisconsin woman accused of decapitating lover randomly attacks own lawyer in court | pic.twitter.com/nmEMVXCHyY

— Matrix Memez 🎩 (@MatrixMemez) February 16, 2023