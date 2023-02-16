فبراير 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها في المحكمة (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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متهمة بجريمة قتل تعتدي على محاميها في المحكمة (فيديو)

هاجمت امرأة متهمة في قضية قتل وتقطيع في ولاية ويسكونسن الأمريكية محاميها في قاعة المحكمة وضربته على رأسه، بعد لحظات من موافقة أحد القضاة على تأجيل محاكمتها.
وهاجمت تايلور شابزنيس (25 عاما)، محامي الدفاع كوين جولي بعد أن اقترح القاضي في قضية القتل تأجيل المحاكمة شهرين.

ويظهر مقطع فيديو شابزنيس وهي تجلس في قاعة محكمة جرين باي بينما يوصي القاضي توماس جيه والش ببدء محاكمة القتل في 15 مايو بدلا من 6 مارس، وهو اقتراح قدمه بناء على طلب محاميها.

وقال المحامي قبل تعرضه للاعتداء إن موكلته غير مذنبة بسبب مرض عقلي.

وبعد أن أثار القرار غضب شابزنيس، قامت بالهجوم على المحامي الذي كان جالسا بجانبها وضربته بمرفقيها ومعصميها المقيدين.

وشابزنيس متهمة بالقتل العمد من الدرجة الأولى وتشويه جثة والاعتداء الجنسي من الدرجة الثالثة بزعم مهاجمتها شاد ثيريون في فبراير 2022.

وقالت السلطات إن المشتبه بها خنقت ثيريون في منزل بمنطقة غرين باي، واعتدت عليه جنسيا، وقطعت جسده، تاركة بعض الأجزاء من جسده في جميع أنحاء المنزل، وفي سيارة.

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