نصائح لتقليل جفاف اليدين عند الحامل والمرضعة

تصاب الأم الحامل والمرضعة بعدة مشاكل صحية خلال هاتين المرحلتين من مراحل تكون وتربية الطفل، فالأمومة غالية وتدفع ثمنها الأم من صحتها وراحتها، ولذلك فهي تحاول قدر الإمكان أن تقوم بهذه المسئولية، ومن هذه المشاكل التي تصيببها جفاف الجلد،

ولذلك فقد التقت “سيدتي وطفلك”، وفي حديث خاص بها بالدكتورة منى يوسف، استشارية النساء والولادة، حيث أشارت إلى نصائح لتقليل جفاف اليدين عند الحامل والمرضعة، فكانت هذه النصائح في الآتي:

أسباب جفاف اليدين عند الحامل والمرضعة

يحدث جفاف الجلد عامة عند الحامل والمرضعة بسبب التغيرات الهرمونية التي تصاحب المرحلة، فيجب أن نضع في الحسبان تأثير هرمونات الحمل على جسم الحامل، ويجب وضعها بعين الاعتبار وتعويض تذبذبها.

يحدث جفاف اليدين خصوصاً في فصل الشتاء؛ بسبب ضعف الدورة الدموية، فيصبح الدم الذي يصل إلى الأطراف أقل، مما يقل من تغذية الجلد، فيحدث الجفاف.

وفي برودة الجو خصوصاً يحدث أن تقل الطبقة التي تحتوي على سائل يسبب رطوبة الجلد، فيصاب الجلد بالجفاف.

قلة حصول الحامل والمرضعة على الماء والسوائل عموما يؤدي إلى أن تصاب بعوارض صحة؛ بسبب الجفاف وليس جفاف الجلد فقط، ومنها حدوث الإمساك وتقصف الشعر وجفاف الجلد وتشققه.

وكذلك استخدام الماء الساخن في المطبخ والحمام يؤدي لتكسر مادة الكولاجين، وحدوث التشقق والجفاف وظهور تجاعيد البشرة، فالكولاجين هو المكون الأساسي للبشرة.

وجود الجفاف في البيئة المحيطة يؤدي إلى تشقق الجلد بصورة أكبر في فصل الشتاء، وفي المناطق الجافة التي لا تحتوي على رطوبة مناسبة.

سوء التغذية وعدم الحصول على الغذاء الصحي عند الأمهات يؤدي إلى أن يصاب الجسم بالضعف من الداخل مهما حاولت الأم أن تغذي جلدها من الخارج بالمرطبات والكريمات والزيوت، ولذلك يجب أن تعرف الأم أن صحة الحامل هي وحدة تكاملية يجب ان تهتم بها من جميع النواحي.

مراحل جفاف اليدين عند الحامل والمرضعة

المرحلة الأولى من مراحل جفاف الجلد هو حدوث الجفاف، وبعد ذلك تبدأ مرحلة الألم، أي الشعور بألم في المنطقة الجافة وبأنها تختلف عن باقي المناطق.

وبعد ذلك تظهر الشقوق أو الجروح الصغيرة الناتجة عن الجفاف الشديد، وسوف تشعر الأم الحامل أو المرضعة بالحرقان أو الحرقة؛ لأن الجلد قد وصل لمرحلة متقدمة من مراحل الجفاف.

ولذلك يجب أن تضع الأم في حسبانها أن العلاح في المرحلة الأولى يكون سهلاً، وبعد ذلك يصبح صعباً ومؤلماً.

نصائح لتقليل جفاف اليدين خلال الحمل والرضاعة

يجب أن يكون هناك عد نصائح لتقليل جفاف اليدين عند الحامل والمرضعة، ومنها أن تحصل الأم المرضعة على معدل ثلاثة ليترات من السوائل يومياً، سواء من الماء أو العصائر أو الحليب أو الشوربات أو المشروبات العشبية المفيدة والمناسبة.

يجب على الحامل عدم احتساب السوائل من ضمن الشاي بنوعيه الأسود والأخضر، أو القهوة؛ لأن هذه السوائل تجفف الجلد ولا تغذيه.

يجب على الحامل والمرضعة عدم استخدام جل الكحول؛ لأنه يسبب جفاف الجلد بصورة كبيرة.

ويجب أن تغير نوع الصابون المستخدم لتنظيف وجهها ويديها، ويفضل أن تستخدم صابون الجليسرين.

وعلى الأم أن تضع قطعة من القماش الطري والناعم في المطبخ مخصصة لتجفيف يديها بعد الانتهاء من غسل الأطباق والأواني؛ لأن بقاء الأيدي مبللة يسبب لها الجفاف.

وبمجرد أن تنتهي الأم من استخدام الماء وتجفيف يديها، فيجب أن تقوم بوضع مرطب جيد على يديها، ويمكن أن تكرر العملية من خمس إلى ست مرات يومياً.

وعلى الأم أن تختار نوع المرطب الذي يحتوي على مواد تسد تشققات الجلد وتكون طبقة عازلة لحمايته، ويمكن معرفة جودة هذه المرطبات حين تجد يديها دهنية بعد كل مرة تستخدمها.

ويفضل أن تختار نوع من المرطبات التي تحتوي على مادتين معاً، وهي المادة التي تسد التشققات والمادة التي تعوض فقدان السوائل، ويمكن الاستعانة بالطبيب أو الصيدلي للحصول عليها.

ويمكن استخدام وصفات منزلية لترطيب الجلد وحمايته من التشقق، ومن هذه الوصفات زيت الزيتون وزبدة الشيا، وكذلك الجليسرين والفازلين.

ويمكن استخدام زيت جوز الهند في حال كان نوع البشرة يتناسب معهن؛ لأن هذا الزيت يسبب الجفاف في بعض الأحيان.

ويجب أن تهتم الأم الحامل والمرضعة بنمط تغذيتها؛ لأن تغذية الحامل من الداخل هي الأهم، وحيث يمكن تتناول مصادر فيتامين أ، وهي متوافرة في البطاطا والجزر والكبدة، والخضروات الورقية والخيار.

ويمكن أن تكثر من الفواكه الغنية بالماء؛ مثل البرتقال ويستخدم قشره كمرطب لليدين.

ويمكن أن تستخدم فيتامين ب ومصادره الطبيعية المتوافرة في الشوفان والفواكه وغيرهما.

وعموماً يجب أن تستخدم الأم الماء الفاتر في البيت، وبعد انتهاء أعمال البيت تجفف يديها جيداً، وتضع المرطب المناسب ثم تضعهما في قفاز مناسب لعدة ساعات أو طوال الليل.