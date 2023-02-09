دراسة تتوصل لرابط بين النيكوتين وموت الجنين المفاجئ

أكدت دراسة شاملة من معهد “كارولينسكا” في السويد، أن الرضّع الذين تناولت أمهاتهم النيكوتين أثناء الحمل يتعرضون لخطر الموت المفاجئ بثلاثة أضعاف، مقارنة بالأمهات اللواتي لم يتناولن أي مواد تحتوي على النيكوتين.

وبيّنت الباحثة في قسم الأوبئة الطبية والإحصاء الحيوي في معهد “كارولينسكا”، آنا جونيربيك، أن معدل الوفاة المفاجئة للرضع منخفض للغاية، ولكن يمكننا أن نرى أن تناول النيكوتين أثناء الحمل يرتبط بزيادة المخاطر.

وقالت جونيربيك: “في حين أنه من المعروف أن التدخين أثناء الحمل هو عامل خطر يؤدي إلى الموت المفاجئ للرضع، فقد تم إجراء القليل من الأبحاث حول منتجات النيكوتين”.

أجرى الباحثون دراسة لسجل يضم أكثر من مليوني طفل ولدوا في السويد، بين عامي 1999 و2019، خلال هذا الوقت، عانى اثنان فقط من كل 10000 طفل من موت الرضع المفاجئ، وهو موت يحدث فجأة دون سبب واضح أثناء النوم،حسب مجلة “medicalxpress” العلمية.

تقول جونربيك: “بالنظر إلى الارتفاع الكبير في تناول النيكوتين بين الشابات في سن الخصوبة في السويد على مدى السنوات القليلة الماضية والشعبية المتزايدة للسجائر الإلكترونية، يجب إبلاغ النساء بالمخاطر المحتملة على الأجنة والرضع”.

ونوّه الباحثون أن هناك عدة عوامل أخرى مهمة للموت المفاجئ للرضع، مثل الحالة الاجتماعية والاقتصادية وعمر الأم.