تعرفي على طرق التخلص من الانف الدهني

من الشائع جداً رؤية النساء ذوات البشرة الدهنية أو المختلطة، بالأنف الدهنية اللامعة، وهذه مشكلة مزعجة بالنسبة للكثير.

وقد تجدين نفسك تمسحين الشحوم من أنفك بمناديل، لكن هناك المزيد الذي يمكنك القيام به للتخلص من الأنف الدهني، بداية من اختيار منتجات العناية بالبشرة ذات المكونات المناسبة، وأضيفي بعض العلاجات المنزلية للعناية بالبشرة.

– أسباب الأنف الدهني:

لا يمكنك إلقاء اللوم على الحرارة المفرطة أو الرطوبة طوال الوقت، عندما يصبح أنفك دهنياً، وهناك المزيد من أسباب الأنف الدهني:

· المسام الكبيرة.

· الروتين الخاطئ للعناية بالبشرة.

· الإفراط في التنظيف.

· التذبذب الهرموني.

· استهلاك الكافيين.

· الإجهاد.

· عدم استخدام المرطب.

– كيف يمكنك التخلص من الأنف الدهني؟

1. اختيار غسول الوجه المناسب:

قد تتبعين روتيناً خاصاً بالبشرة الدهنية، لكن من دون المكونات المناسبة لك، لذا ينصح أطباء الجلدية صاحبات البشرة الدهنية والمختلطة، بالاعتماد على غسول وجه قائم على حمض الساليسيليك، لأنه يساعد على إزالة الزيت الزائد الذي يتراكم على أنفك، وغسول الوجه باستخدام مستخلص الشاي الأخضر جيد أيضاً، لأنه مصدر رائع لمضادات الأكسدة.

2 . لا تنسي الترطيب:

يعد استخدام المرطب أمراً ضرورياً، حتى لو كان لديك أنف دهني، فقد تعتقدين أنك لست بحاجة إليه، لكن عدم تطبيق مرطب سيؤدي إلى الجفاف، ما يحمس الغدة الدهنية لإنتاج المزيد من الزيت، ولتجنب ذلك يمكنكِ اختيار المرطب القائم على الجل.

3. استخدمي واقي الشمس:

لقد سمعنا جميعاً عن الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، لذا اجعلي واقي الشمس صديقكِ دائماً، ولتجنب اللمعان الزائد، استخدمي واقياً شمسياً غير دهني.

4. شرب الكثير من الماء:

البقاء رطبة مفيد للصحة، والآن بعد أن أصبح هناك العديد من المشروبات المنعشة للترطيب، يجب ألا تتخطي ذلك، إذ سيساعد بشرتك في الحصول على صحة جيدة.

5. لا تنظفي وجهكِ أكثر من اللازم:

من الجيد التخلص من كل الأوساخ من وجهكِ بمجرد عودتك إلى المنزل، لكن لا تبالغي في ذلك، فالإفراط في تطهير وجهك يمكن أن يسرق الرطوبة من بشرتكِ، ويجب أن تعرفي كيفية تطهير وجهك بالطريقة الصحيحة.

6. اعتني بالنظام الغذائي:

الحد من استخدام المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف، ما يجعل الغدة الدهنية تنتج المزيد من الزيت.

7. جربي العلاجات المنزلية:

العلاجات المنزلية عموماً لا تخذلنا، وبالتحديد العسل لأنه يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، لذلك ضعي العسل ليلاً على أنفك ودلكيه بلطف، واتركيه على أنفك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ثم اغسليه.