رد قاسي من أحلام على متابعة اتهمتها بالغناء للماسونية (صورة)

هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، احدى المتابعات، بعد تعليق اتهمتها فيه بالماسونية، بسبب إطلالتها في حفل “صوت الأرض” أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، حيث شاركت إلى جانب عشرات الفنانين العرب في تكريم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.



وقالت المتابعة في “تويتر”: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كيف لا يسخط الرب وتزلزل الأرض بأرضه المقدسة تقام الفجور والفسوق والطقوس الماسونية عيني عينك، موسم الرياض الحفل اسمه صوت الأرض والفاسقة حاملة شعار سيدهم وتغني سيدي قم”.

وردت أحلام بغضب على المغردة في تدوينة حذفتها لاحقاً، وجاء فيها: “الفاسقة انتي يا وصخة …. روحي حسبي الله عليك ونعم الوكيل جعل ربي يبتليك ويشغلك في نفسك يا حقيرة وتدعين الإسلام.. الإسلام بريء من أشكالك…. والماسونية انتي تعرفينها…. وشيلي حجابك واسحبي عليه السيفون…. وأقسم بالله ما أحلك ليوم الدين والله شهيد”.