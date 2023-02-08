بطرق مختلفة.. إزالة البقع من الملابس البيضاء

إزالة البقع من الملابس البيضاء المختلفة بطرق مجربة، مع الإشارة إلى أن دليل التنظيف الآتي، يشتمل على غالبية أنواع البقع الشائعة، مثل: بقع القهوة والشاي والعصير والطين والدم والمكياج.



– كيفية إزالة بقع القهوة والشاي والعصير من الملابس البيضاء؟

لإزالة بقع القهوة أو الشاي أو العصير من الملابس البيضاء، يصح خلط ملعقة كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقة صغيرة من الصابون، فإضافة الخليط على البقعة، والانتظار لمدة 30 دقيقة. ثم، ينثر مسحوق صودا على البقعة، مع الدعك بوساطة الأصابع.

– طريقة إزالة بقع المكياج من الملابس البيضاء

تقضي طريقة إزالة بقع المكياج، لا سيما آثار أحمر الشفاه، من الملابس البيضاء، في العموم، بخلط ملعقة صغيرة من سائل الغسيل مع صودا والماء البارد لإعداد عجينة. تمد العجينة على المنطقة الملطخة، مع الفرك.

– مواد للتخلص من بقع التراب أو الطين أو العشب من الملابس البيضاء

في دليل التنظيف، تصنف بقع التراب أو الطين أو العشب بأنها “صعبة”، للتخلص منها، إضافة قطعة الملابس البيضاء إلى حوض، مملوء بالماء الدافئ (حتى يغمر القطعة)، مع ملعقة صغيرة من منظف الغسيل، ممزوجًا بنصف الكوب من مسحوق صودا ونصف الكوب من الخل الأبيض، والتقليب.

تحتاج البقع الصعبة إلى نقعها طوال الليل، لتغسل قطعة الملابس، في الغسالة، في اليوم التالي.

الجدير بالذكر أن الطريقة المذكورة مناسبة أيضًا لبقع الصلصة.