إعلامية شهيرة تعلن استعداها لتبني الطفلة الرضيعة في زلزال سوريا

“أنا مستعدة أن أكفل وأتبنى هذه الطفلة إذا ليس لها الا الله” هذا ما كشفته الإعلامية المغربية هند بومشمر عبر انستغرام بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من الرجال فوق ركام مبنى مدمر، فيما يهرول رجل من خلف جرافة صفراء وهو يحمل رضيعة عارية إلا من طبقة من الغبار الممزوج بالدماء غطت جسدها الهزيل الذي تدلى منه الحبل السري.

تابعت هند ” وإذا الاجراءات القانونية تسمح في سوريا … ارجوا ايصالي الى المسؤولين والإفادة”.

وتمكن عناصر الإنقاذ والسكان من إخراج جثث العائلة بعد ساعات من البحث والعمل المضني بإمكانيات ضئيلة، فيما تتلقى الرضيعة العناية الطبية في مستشفى بمدينة عفرين المجاورة في أقصى شمال محافظة حلب، بعد لفها ببطانية، وسط تدني درجات الحرارة التي لامست الصفر.

وتفاعلت ماغي بو غصن مع صورة الطفلة التي ولدت رضيعة، بالإضافة الى صورة طفلة وشقيقتها التي تم انتشالهما بعد 17 ساعة من تحت الأنقاض والذي اعتبر من أكثر المشاهد المؤثرة أيضًا جراء ما حلفه الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر يوم الاثنين، مخلفاً الآلاف من القتلى والجرحى.

وكتبت ماغي في تغريدتها ” الخوف بعيونه الحلوة والبسمة والحنان على وجها القمر وولادة طفل تحت الانقاض كل الامل الله يحميكن يا روح الروح سوريا”.

وايضًا شاركت ياسمين عبد العزيز صورة الشقيقة وشقيقتها عبر ستوري حسابها بإنستغرام.