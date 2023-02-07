مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.. 6 أعراض و3 وسائل للعلاج

“الإياس” يعني ما قبل سن اليأس، ويشير إلى الوقت الذي ينتقل الجسم خلاله بشكل طبيعي إلى مرحلة انقطاع الطمث وانتهاء سنوات الإنجاب لدى المرأة.

تبدأ النساء الإياس في أعمار مختلفة. وقد تبدأ ملاحظة تغيرات أوائل منتصف الثلاثينيات، إذ يرتفع مستوى هرمون الإستروجين وينخفض بشكل متفاوت خلال الإياس.

قد تطول دورة الطمث أو تقصر، وربما تعاني المرأة من أعراض تشبه انقطاع الطمث مثل الهبّات الساخنة ومشكلات في النوم.

الأعراض

عدم انتظام الدورة الشهرية.

الهبّات الساخنة ومشكلات النوم.

التغيرات المزاجية.

مشكلات في المثانة.

انخفاض الخصوبة.

تغيّر مستويات الكوليسترول.

الأسباب

عند بلوغ مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، يضطرب إفراز الجسم للإستروجين والبروجسترون، وهما من الهرمونات الأنثوية الرئيسية، ما يسبب العديد من التغيرات في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.

العلاج

العلاج الهرموني.

الإستروجين المهبلي.

مضادات الاكتئاب.