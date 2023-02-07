يمنع ظهور الشيب المبكر لشعركِ.. فوائد لا تعرفينها عن الجزر!

لطالما اشتهر الجزر بقدرته على تحسين الرؤية، لكن هل تعلمين أنه يمكنكِ استخدامه لنمو الشعر؟

الجزر غني بفيتامينات: (A، وB6، وB1، وB3، وB2، وK، وC)، والعناصر الغذائية الأخرى، مثل: الألياف والبوتاسيوم والفوسفور، ويمكن لهذه العناصر الغذائية تحسين صحة الجلد والشعر، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الجزر على العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر.

كما يحتوي الجزر على فيتامين (أ)، وهو مادة مغذية قد تلطف فروة رأسكِ، وهذا قد يساعد في مكافحة تساقط الشعر، كما يحسن الجزر القوة الكلية لشعركِ، ويجعله أكثر سمكاً ولمعاناً.

وقد تعمل العناصر الغذائية الموجودة في الجزر، أيضاً، على تحسين الدورة الدموية في فروة رأسكِ، ما قد يساعد في تعزيز نمو الشعر، وقد يمنع الاستهلاك المنتظم للجزر، أيضاً، ظهور الشيب المبكر لشعركِ.