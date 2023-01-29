بمبلغ خيالي.. بيع فستان للأميرة ديانا (صورة)

بيع فستان سهرة أرجواني كانت تملكه أميرة ويلز الراحلة ديانا، وارتدته في صورة ملكية عام 1991، من تصميم فيكتور إدلشتاين، مقابل 604.800 دولار، في مزاد نظمته دار “سوذبيز” بنيويورك.

وأكدت “سوذبيز” أن العرض النهائي كان خمسة أضعاف تقديرات ما قبل المزاد البالغة 80 ألف دولار إلى 120 ألف دولار، قبل أن تتم عملية البيع مقابل 604.800 دولار.

ظهر الفستان لأول مرة في أيدي القطاع الخاص في عام 1997، عندما أقامت ديانا قبل أشهر فقط من وفاتها مزادًا خيريًا مع “كريستيز” لبيع 79 من فساتينها الأكثر شهرة، وكان يُنظر إلى ذلك المزاد على أنه انطلاقة جديدة للأميرة التي انتهت علاقتها بالملك تشارلز الثالث، الذي كان آنذاك ولياً للعهد.

رسم الفنان دوغلاس أندرسون، لوحة للأميرة ديانا مرتدية الفستان، وتزين اللوحة صالة في مستشفى رويال مارسدن ب‍لندن الذي زارته ودعمته مراراً، كما عملت رئيسة له.

وأشارت سينثيا هولتون، الرئيسة العالمية للأزياء والإكسسوارات في دار سوثبيز إلى الأناقة التي اشتهرت بها ديانا وقالت: “هذا الفستان الأنيق والمتطور والمصمم حسب الطلب، يجسد أناقة الأميرة دون مجهود”.

وأضافت أن بيع هذا الفستان التاريخي تذكير بإرث الأميرة الذي لم يزل يلهم الناس في أنحاء العالم.

ارتدت ديانا الفستان مرة أخرى من أجل غلاف “فانيتي فير” عام 1997، والتقط لها الصور المصور ماريو تيستينو، وفي نفس العام، تم بيع الفستان المصنوع من المخمل الحريري الباذنجاني العميق، مع تنورة صلبة على شكل خزامى، معزز بثلاثة أزرار لصق في الخلف، كجزء من حدث خيري.

وكانت دار سوذبيز قدرت بيع الفستان بمبلغ يصل إلى 120 ألف دولار عند طرحه بمزاد في نيويورك، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يُعرض فيها الفستان للبيع.