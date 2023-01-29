تعرفي على طرق لعلاج انسداد المسام في الشتاء

يمكن أن يكون انسداد المسام مشكلة كبيرة خلال أشهر الشتاء، حيث يمكن للهواء الجاف والرياح القاسية أن تجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، مما يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب.

ومع ذلك مع الروتين الصحيح للعناية بالبشرة، يمكنك الحفاظ على مسامك نظيفة وصحية حتى خلال فصل الشتاء. قد يكون من الصعب العناية ببشرتك بشكل صحيح إذا كنت لا تعرفين كيف. استخدمي بعض النصائح لعلاج حب الشباب وانسداد المسام هذا الشتاء للحصول على بشرة ناعمة وصحية تشع من الداخل إلى الخارج.

طرق علاج انسداد المسام في فصل الشتاء

– تنظيف البشرة بشكل صحيح

الخطوة الأولى في علاج المسام المسدودة هي التأكد من تنظيف بشرتك بشكل صحيح. استخدمي منظفًا لطيفًا مصممًا لنوع بشرتك، وتجنبي استخدام الصابون القاسي أو المقشر الذي يمكن أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية. من المهم أيضًا تنظيف وجهك مرتين يوميًا، في الصباح والمساء، لإزالة أي أوساخ ومكياج وزيوت زائدة تراكمت على بشرتك طوال اليوم.

– استخدام التونر

يمكن أن يساعد التونر في إزالة أي شوائب متبقية على بشرتك واستعادة توازن درجة الحموضة الطبيعي للبشرة. التونر مفيد بشكل خاص للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، حيث يمكن أن يساعد في التحكم في إنتاج الزيت الزائد.

وتجنبي استخدام التونر الذي يحتوي على الكحول لأنه قد يجفف بشرتك، مما يجعل بشرتك تنتج المزيد من الدهون، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام.

– تقشير البشرة

يمكن أن يساعد تقشير بشرتك على إزالة خلايا الجلد الميتة التي يمكن أن تسد مسامك. ومع ذلك من المهم أن تكوني لطيفة على بشرتك وتقشريها مرة أو مرتين فقط في الأسبوع. تجنبي استخدام المنتجات التي تحتوي على مقشرات كيميائية لأنها قد تكون قاسية جدًا على الجلد. بدلاً من ذلك اختاري مقشر السكر الطبيعي أو المكونات التي يمكن أن تساعد في إذابة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام.

– استخدام المرطب

من المهم الحفاظ على رطوبة بشرتك خلال أشهر الشتاء، لأن الهواء الجاف يمكن أن يتسبب في جفاف بشرتك. استخدمي مرطبًا مصممًا لنوع بشرتك وضعيه على وجهك ورقبتك مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، بعد التنظيف والتنغيم. ابحثي عن مرطب يحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يمكن أن يساعد في الاحتفاظ بالرطوبة ويملأ بشرتك.

– عدم لمس يديك عن وجهك

يمكن أن يؤدي لمس وجهك بيديك إلى نقل البكتيريا والزيت من يديك إلى وجهك، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب. حاولي تجنب لمس وجهك، وإذا كان لا بد من ذلك فتأكد من نظافة يديك وجفافها.

– حماية البشرة من البرد

يمكن أن يجفف الطقس البارد بشرتك ويسبب تهيجًا، مما قد يؤدي إلى انسداد المسام. لحماية بشرتك من البرد، تأكدي من تغطية وجهك بغطاء أو قبعة عندما تكون بالخارج، واستخدمي مرطبًا مع عامل حماية من الشمس لحماية بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

– اطلبي المساعدة المتخصصة

إذا استمرت مسامك المسدودة على الرغم من بذل قصارى جهدك، فقد يكون الوقت قد حان لطلب المساعدة المتخصصة. يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أن يساعد في تحديد السبب الكامن وراء انسداد المسام ويوصي بخطة علاج مصممة خصيصًا لاحتياجاتك الخاصة.

– جلسة البخار

تبخير وجهك علاج قديم ولكنه مفيد. بدلًا من مجرد استخدام الماء الساخن والمنشفة، أضفي بعض الأعشاب الطازجة إلى الماء قبل أن تغلي، مثل إكليل الجبل أو النعناع. تساعد رائحة الأعشاب على فتح المسام، ويعمل البخار بشكل ممتاز على وجهك.