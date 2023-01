هل سمعت من قبل عن فتاة تلمس عينيها بلسانها؟.. تعرف على صاحبة أطول لسان بالعالم! (فيديو)

عادة ما تكون عبارة “شخص لسانه طويل” للإهانة، لكن ماذا لو كان للإنسان حقا لسان طويل؟ وليس أي لسان، إنه الأطول في العالم!

هل سمعت من قبل عن فتاة تلمس عينيها بلسانها؟ إنها حقا قصة غريبة لفتاة أمريكية من ميشيغان تدعى أدريان لويس، لديها واحدة من أطول الألسنة في العالم.

I can’t believe I forgot to share these! I scarfed down a snow cone bigger than my head! 😜 pic.twitter.com/PwAQqIBkpV

يبدو أن الأمر وراثي في عائلتها، فقد كان لعدد من أفراد عائلة والدة أدريان ألسنة طويلة جدا، حيث تقول أدريان: “أشعر كأنني ورثتها، وأصبحت الطفلة الغريبة التي كان عليها أن تمد لسانها”.

I've talked about @LongTongueLewis before, but her talents are too awesome to share just once! pic.twitter.com/vLtK3W0UNs

