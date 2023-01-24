سعودية تلد 5 توائم

تمكن فريق طبي بمدينة الملك فهد الطبية في المملكة العربية السعودية من إجراء عملية قيصرية لامرأة في عقدها الثالث كانت تحمل 5 توائم.

ونجح الفريق بإنقاذ المرأة، التي أنجبت خلال النصف الأخير من الشهر السادس، ومتابعتها طبيًّا مدة 60 يومًا على الأقل.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الوطن” المحلية، وضعت المرأة توائمها الخمسة بعملية قيصرية استمرت مدة ساعتين، دون حدوث مضاعفات بمشاركة أطباء النساء والولادة، وأطباء أطفال حديثي الولادة والتخدير.

واستقبلت مدينة الملك فهد الطبية، المرأة، وهي في شهرها الخامس من الحمل، وقررت تنويمها لتفادي الولادة المبكرة في الأشهر الأولى التي تحمل مضاعفات خطيرة على الأجنة، إذ عمد الفريق الطبي إلى متابعة حالة الأم والأجنة بانتظام منذ أكثر من شهرين، وتهدئة المضاعفات لتجنب الولادة المبكرة.

فيما قرر الفريق الطبي إجراء العملية في الشهر السادس.

وصرح تجمع الرياض الصحي الثاني أن الأم والأطفال بصحة جيدة، ولم تحدث أي مضاعفات أثناء وبعد الولادة، كما إن أوزان الأطفال تراوحت من 1000 غرام إلى 1300 غرام.

وأضاف أن الأطفال موجودون في قسم العناية المركزة حديثي الولادة لمساعدتهم على التنفس؛ إذ كانوا بعد الولادة يعانون من متلازمة ضيق التنفس للأطفال الخدج، وحالتهم في تحسن، وتجري متابعتهم من قِبل الفريق الطبي.