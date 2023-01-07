الفنانة أحلام تتغزل بخليجي البصرة: “ليش ما خذتوني معاكم اغني”

أشادت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي، بالافتتاحية التي شهدها كأس الخليج بنسخته الـ 25 في البصرة، واصفة إياه بـ “المبهر”.

ونشرت أحلام في سلسلة تغريدات لها، تابعتها السومرية نيوز: “فعلا افتتاح مبهر ورائع شكراً لهم العراق”، مضيفة، “تحياتنا لكم أهلنا أهل العراق”.

وتساءلت أحلام: “ليش ما خذتوني معاكم اغني يستحقون الفرحة أهلنا بالعراق”.



ليش ما خذتوني معاكم اغني يستحقون الفرحه اهلنا بالعراق #العراق #كاس_الخليج https://t.co/09xlZPA7Um — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) January 6, 2023

وأبهرت البصرة الضيوف بحفل افتتاح وصف “بالعالمي”، من قبل الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن تقنيات متطورة وفقرات جميلة.

وبدأ الافتتاح بشخصية سندباد، الذي رحب بالضيوف الخليجيين، ثم امتد لحضارات العراق، مثل الحضارة السومرية والبابلية، التي جسدها فنانون بملابسهم.

كما شهد الحفل مؤثرات بصرية، رسمت مجسمات تاريخية لحدائق بابل المعلقة وبوابة عشتار، وإنجازات الحضارات، ووضعتها وسط الملعب، بالنسبة للمشاهد.

وتم تقديم الدول المشاركة في البطولة، وعرض مجسمات “هولوغرام” لصروح في الدول المشاركة، مثل مجسم مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ومجسم أبراج الكويت.