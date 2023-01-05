الفنانة ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها الـ61: “ما زلت طفلة”

احتفلت أمس الأربعاء الموافق الـ 4 من يناير الفنانة ليلى علوي بعيد ميلادها الـ 61، كاشفة عن أمنيتها في العام الجديد.

وعبرت الفنانة المصرية عن سعادتها لبلوغها هذا العمر متحدثة عن طقوسها للاحتفال بعيد ميلادها، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية قائلة: “أنا الحقيقة بعمل لنفسي كشف حساب يومي وليس كشف بالسنة لأني معنديش صبر”.

“ذكريات حلوة”

وأضافت قائلة: “في رأس السنة وعيد ميلادي بفتكر أيام زمان، وبفتكر ماما كانت بتقول لي إيه وبتعمل لي إيه، وأنا خدت راية أمي بعد وفاتها لأنها دائما كانت بتحكي لي عن يوم ولادتي، وأنا بحكي لـ أولادي وأصحابي، وبتبقى دائما ذكريات حلوة”.

وتابعت: “أنا على طول بفتح ألبوم صور الطفولة وأتفرج عليه، وبحن للذكريات، وأشعر أنني ما زلت طفلة”.



وردا على سؤال عن أمنيتها في العام الجديد، قالت: “بحلم أعمل فيلم ميوزيكال يبقى طفرة في النوعية دي من السينما، وأقدم أدوار مختلفة تليق بي والناس لا تتوقعها مني”.

“سهل حشيش”

كما تمنت الخير للجميع وأن يظل ابنها وكل من تحب حولها في أحسن حال.

وحول أحدث أعمالها قالت أنها تعمل حالياً على تصوير فيلم اسمه “سهل حشيش”، لافتة إلى أنها لن تشارك في السباق الرمضاني 2023 لأنها لم تعد تفضل الأعمال الدرامية التي تتكون من 30 حلقة.