سيلين ديون تغيب عن قائمة أفضل 100 فنان منذ 2008

أصدرت مجلة “رولينغ ستون” الأميركية قائمة بأعظم 100 فنان منذ عام 2008 من دون ذكر اسم سيلين ديون.

وأثار غياب اسم ديون غضب الجمهور الذي اعتبر ذلك غير منطقيّ بما أنها صاحبة أغنية فيلم “تايتانيك”، وتتميّز بأغانيها التي حققت خلال 4 عقود أكثر من 200 مليون دولار ومبيعات قياسية في جميع أنحاء العالم.

وفازت الفنانة أيضاً بعدد كبير من الأوسمة والجوائز، شملت 20 جائزة جونو، وخمس جوائز غرامي، وست جوائز AMAs الأميركية، وسبع جوائز بيلبورد، واثنتي عشرة جائزة موسيقية عالمية.

كذلك حققت ديون العديد من المراتب والألقاب مثل المرتبة الأعلى والأكثر مبيعاً في التاريخ، وحصدت لقب الفنانة الوحيدة التي وصلت مبيعات اثنين من ألبوماتها إلى أكثر من 30 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أنها ثاني سيّدة في التاريخ تبيع 50 مليون ألبوم في أوروبا.

وشرحت صحيفة “الديلي ميل” بأن العيب الوحيد الذي اعترض عليه الجمهور هو اختفاء اسم سيلين من صفوفها، ممّا أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وضمّت اللائحة آريثا فرانكلين، ويتني هيوسيتن، سام كوك، بيلي هوليداي، ماريا كاري، راي تشارلز، ستيفي واندر، بيونسيه، أوتيس ريدينغ وآل غرين.