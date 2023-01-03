أصالة تكشف عن قرارها الجديد: رح أرجع لفطرتي (صورة)

‎كشفت النجمة السورية أصالة نصري، عن قرارها الذي اتخذته، بداية العام الجديد، وهو العودة لفطرتها مع الأساسية في قول الصراحة بعد فترة طويلة من الهدوء.

وتفاعلت أصالة مع سؤال الإعلامي السعودي راجح الحارثي، الذي طرحه عبر حسابه في موقع تويتر: “عدت سنة 2022 كم نسبة تغير شخصيتك فيها! ووش الصفة الجديدة اللي كسبتها.

‎وأعادت أصالة التغريدة، وكتبت: “هيي أكيد تغيرت بس لوين وقديش الأحداث رح تحكم… والجديد رح أرجع لفطرتي بردود أفعالي الصراحة هدوئي معصبني”.

‎‎ورأى بعضهم تغريدة أصالة ردا واضحا لما ستشهده الساحة الفنية الفترة المقبلة، بعد الجدل الكبير الذي أحدثته في حفلة ليلة تريو العربية في السعودية، ضمن فعاليات الرياض لرأس السنة 2023، بعد أن تجنبت مصافحة مواطنها الفنان جورج وسوف الذي وصفها سابقا بـ”الخائنة”، كما لم تشارك أصالة الفنانة المصرية أنغام، بسبب خلافات سابقة بينهما.

‎من جانب آخر، تقضي الفنانة السورية إجازتها الشتوية برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، حيث شاركت صورة لهما، من خلال خاصية الستوري في إنستغرام وكتبت تعليقا عليها: “إجازة”.