الأمبولات في روتين العناية بالبشرة

إذا كنت من النوع الذي يحب تجربة أشياء جديدة، وتتبعين أحدث اتجاهات العناية بالبشرة، فقد تكون الأمبولات قد ظهرت أمامك. وأنت بالطبع تريدين معرفة كافة التفاصيل حول هذه الأمبولات، تابعي هذا التقرير الذي يشرح لك بالتفصيل ما هي، وكيف تعمل؟

كانت الأمبولات عنصراً أساسياً في روتين العناية بالبشرة في أوروبا منذ عقود، وهي موصى بها في عيادات أطباء الجلد والصيدليات لفعاليتها. لنلقٍ نظرة فاحصة عليها، ونكتشف كيفية استخدام الأمبولات بشكل صحيح، بدءا من الخطوة التي يجب استخدامها فيها، إلى طريقة فتحها، وتخزينها بشكل صحيح.

أين أستخدم الأمبولة؟

عند استخدام أمبولة لأول مرة في روتين العناية بالبشرة، من المهم أن تتذكري أن كلمة «أمبولة» تصف عبوة فريدة محكمة الغلق، وتحتوي على مصل، لذا فإن المحتويات هي «أمصال»، بينما العبوة هي «أمبولة». تستخدم الأمصال المستخدمة في الأمبولات بشكل عام تركيبات بسيطة، مع التركيز على مكوّنات محدّدة، وتركيبات بمكونات تزوّد بشرتك بالعناية المستهدفة. يُشار أحياناً إلى أمبولات الجلد على أنها «أمبولات في أمبولات»، ما يعني أنه من الأسهل تحديد ما تحتويه العبوة بالضبط.

طريقة استخدامها

عند التفكير في المنتجات وكيفية ترتيبها في روتين العناية بالبشرة، من الجيد التركيز على القوام، وتذكر هذه القاعدة الأساسية: الانتقال من الخفيف إلى الثقيل. عادةً ما تكون أمصال الوجه خفيفة الوزن، ويمتصها الجلد بسرعة. وعادة أيضاً ما تكون مائية أو زيتية. هذا يعني أنها على الجانب «الخفيف» من الطيف، ويجب أن تدخليها في روتينك بعد التنظيف، ولكن قبل الترطيب.

تساعد هذه المكوّنات المركّزة على اختراق الجلد بشكل فعّال، حيث إن الكريمات والمرطّبات أثقل، ما يعني أنّها يمكن أن تتداخل مع امتصاص المصل. اعتماداً على نوع بشرتك، قد تجدين أنك تحصلين على رطوبة كافية من خطوة الأمبولة وحدها، إذا كانت التركيبة مصمّمة لتكون مرطّبة. إذا كانت بشرتك جافّة أو مشقّقة، فقد ترغبين في استخدام مرطّب كخطوة أخيرة للمساعدة في الحفاظ على البشرة.

كيف أفتح الأمبولة؟

تأتي معظم أمبولات الجلد مصحوبة بتعليمات على الصندوق أو العبوة، لذا انظري بعناية قبل فتحها. تستخدم الأمبولات مجموعة التعليمات التالية، والتي يمكنك استخدامها لفتح أمبولة بأمان أثناء روتينك اليومي للعناية بالبشرة:

1.هزّي الأمبولة

هزّي الأمبولة برفق للتأكد من اختلاط المحتويات جيداً. هذا مهم بشكل خاص للأمصال التي أساسها الزيت. انقري برفق على عنق الأمبولة لضمان استقرار المصل بداخل قاع القارورة.

2.فتح الأمبولة

من أجل فتح الأمبولة بأمان، أدخليها في الأنبوب الواقي. لكسر الختم، ادفعي للأسفل باستخدام الأنبوب الواقي، وتأكدي من الدفع لأسفل من الجانب الأبعد عنك.

3.حضّري القارورة

لا تستغني عن السيروم دون استخدام طرف أداة الإدخال «رأس الأمبولة»، لأنّ القارورة مصنوعة من الزجاج الرقيق. بمجرّد أن يتمّ وضع طرف القضيب بإحكام في مكانه، يمكنك إزالة الغطاء وتوزيع المصل بالداخل.

4.ضعي المصل

دلّكي من محتويات الأمبولة برفق على الجلد.

كيف أضع أمبولة؟

بمجرّد فتح الأمبولة بشكل صحيح وإعدادها، حان الوقت لتطبيق المصل في الداخل! ضعي نصف كمية المصل في راحة يدك، وابدئي ببطء في تدليكه على بشرتك، على الوجه والرقبة وخط العنق، مع تجنّب منطقة العين. دلّكي السيروم ببطء، واستمتعي بلحظة العناية الذاتية، ثم حرّكي اصابعك في دوائر لطيفة حتى يتم امتصاصه بالكامل.

ضعي الغطاء مرة أخرى على طرف أداة التثبيت، ليتم تخزينه حتى التطبيق التالي. يجب استخدام الأمبولات في غضون 48 ساعة بعد الفتح، لذا يمكنك استخدام نفس الأمبولة في روتين العناية بالبشرة في صباح اليوم التالي، أو في المساء، اعتماداً على نوع الأمبولة التي تستخدمينها.

أمبولات لترطيب البشرة الجافة: أدفانسد سيراميد كابسول هايدريتينغ فور دراي سكين من إيليزابيت آردين Elizabeth Arden, Advanced Ceramide Capsules Hydrating For Dry Skin.

أمبولات الإشراق: دايمند أنستنت غلو من ناتورا بيسيه Natura Bisse, Diamond Instant Glow.

أمبولات الفيتامين سي: سكينكير فيتامين سي أمبول من سيركسيل Circcell, Skincare Vitamin C Ampoules.