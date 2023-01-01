بعد الصورة “الجريئة”.. رانيا يوسف تحسم الجدل بشأن زواجها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، حقيقة الأنباء المتداولة حول ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد الفيشاوي بعد ظهورهما في صورة أثارت الجدل، مشيرة إلى أن الفيشاوي مجرد صديق، بحسب قولها.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول ارتباط رانيا يوسف بالفنان أحمد الفيشاوي، بعد أن نشر الأخير صورًا تجمع بينهما أثناء الاحتفال ب‍عيد الميلاد، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”.



وقالت رانيا يوسف خلال لقاء تلفزيوني: “ترددت شائعات أنني مرتبطة ب‍أحمد الفيشاوي وأنني سأتزوجه بسبب الصور التي نشرها على السوشيال ميديا، والحقيقة إننا متوافقان، لكني لا أنوي الزواج”.

https://www.facebook.com/watch/?v=1574270279661858

وأضافت: “أنا وأحمد نحضر لفيلم جديد سنشارك به سويا، وكنا نقرأ السيناريو في الصورة المنتشرة، والزواج أمر سهل، لكن المشكلة الحقيقية من سأتزوج؟ من سيفهم ظروف حياتي ويتأقلم معها؟”.



وأثار الفنان أحمد الفيشاوي الجدل مؤخرًا بصور نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، يظهر خلالها وهو يحتفل بـ “عيد الميلاد” برفقة رانيا يوسف، ما أثار التكهنات حول دخوله في قصة حب جديدة بعد طلاقه من ندى الكامل.



وعلق أحمد الفيشاوي على الصور التي نشرها قائلاً: “أعمل على سيناريو فيلم ورد ريحان والاحتفال ب‍عيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف”.