ديسمبر 31, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بعد انتشار صورها.. فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزال التمثيل

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بعد انتشار صورها.. فنانة سورية شهيرة تعلن اعتزال التمثيل

أعلنت الفنانة السورية وفاء سالم، اتخاذها قرار الاعتزال، والابتعاد عن الساحة الفنية، مؤكدة أن ذلك يرجع إلى أسباب خاصة بها ستشرحها في وقت لاحق.

وقالت الفنانة السورية خلال فيديو نشرته عبر يوتيوب، أعربت فيه في البداية عن امتنانها الشديد لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعى.

 

وأضافت وفاء سالم أنها فور انتشار الصورة التى تصدرت بها التريندات بسبب التغييرات التى كانت على شكلها، جاءتها مكالمات من كاليفورنيا عرضوا عليها العلاج هناك، بجانب مكالمات عديدة أخرى لم تتوقف.

ونشرت الفنانة وفاء سالم صورة لها قبل إجرائها عملية التجميل بأيام عبر حسابها على فيسبوك، وقالت: “على فكرة الصورة اللى فوق واضح الفوتوشوب التكبير في السن لأن الصورة اللي تحت كانت قبل العملية بكام يوم في فرح العالم الأثري الدكتور علي أبو دشيش”.

https://www.facebook.com/wafaasalem.official/posts/701926841297427

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