تبحث عن الصفاء في الصحراء.. شاكيرا تحتفل بنهاية عام 2022 في دبي (صورة)

شاكيرا، النجمة الكولومبية، احتفلت بنهاية عام 2022 بطريقة مميزة وهادئة، وكشفت الطريقة التي احتفلت بها مع أبنائها في دبي، عن الأوقات الصعبة التي مرت بها هذا العام، والتي جعلتها تبحث عن الهدوء لالتقاط أنفاسها في نهاية العام.

ونشرت النجمة شاكيرا صورة لها مع أبنائها في دبي، وكشفت من خلالها عن قضائها عطلة نهاية العام في دبي، وفضلت الاحتفال بهدوء في نهاية العام بعد العديد من التقلبات والأزمات التي مرت بها هذا العام، وظهرت في الصورة وهي في صحراء دبي وهي ترتدي غطاء رأس باللون الأبيض، وارتدى ابنيها الملابس العربية وهما يحملان صقر، وعلقت على الصورة قائلة: “في الصحراء في احتفالات نهاية هذا العام، باحثين عن الصفاء في الصحراء.. نبحث عن الصفاء في نهاية هذا العام”.

https://www.instagram.com/shakira/?utm_source=ig_embed&ig_rid=bb8d232a-40d5-45d0-b0c0-a9f79af31f21

وتلقت شاكيرا دعم كبير من جمهورها بعد نشرها الصورة على حسابها بإنستغرام، وعبروا عن تضامنهم معها خاصة بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها شاكيرا هذا العام، والتي كشفت عن طريقتها المختلفة في الاحتفال بنهاية العام بالبحث عن الهدوء والصفاء في صحراء دبي، ويبدو أنها تريد التقاط أنفاسها بعيداً عن الصخب والأزمات، وكانت قبلها قد وجهت رسالة إلى جمهورها بسبب دعمهم لها في عدة أوقات صعبة هذا العام وقالت: “شكرًا على كل الحب والدعم الذي قدمتموه لي ولأولادي خلال هذا العام.. أتمنى لكم عطلة سعيدة.. إليك 2023 المليء بالسلام والأمل”.

وتأتي أمنيات شاكيرا بعيش حياة مليئة بالسلام والأمل في 2023، بالتزامن مع التغيرات الجديدة في حياتها، والتي تشير إلى دخولها مرحلة مختلفة وجديدة العام المقبل، خاصة في حياتها العائلية بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، حيث من المتوقع أن تستمر أجازه شاكيرا مع أبنائها في دبي إلى يوم 30 كانون الأول بعدما وصلت إليها يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يقضي أبنائها احتفال رأس السنة 2023 برفقة والدهم جيرارد بيكيه وذلك بموجب الاتفاق الأخير بينهم على حضانة الأبناء بعد الانفصال.